https://ria.ru/20230118/putin-1845723551.html

Путин оценил роль маршала СССР Говорова

Путин оценил роль маршала СССР Говорова - РИА Новости, 18.01.2023

Путин оценил роль маршала СССР Говорова

Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:16

2023-01-18T14:16

2023-01-18T14:16

общество

владимир путин

ленинград

россия

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны. В среду во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства пообщался с ветераном военной службы, председателем общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонидом Говоровым, который приходится внуком маршалу. "Вам есть, чем гордиться", - обратился к нему Путин, поблагодарив за работу по сохранению исторической памяти. В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897 - 1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.

https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, ленинград, россия, москва