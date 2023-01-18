Путин оценил роль маршала СССР Говорова
Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны
© РИА НовостиГоворов Леонид Александрович
© РИА Новости
Говоров Леонид Александрович . Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны.
В среду во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства пообщался с ветераном военной службы, председателем общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонидом Говоровым, который приходится внуком маршалу.
"Вам есть, чем гордиться", - обратился к нему Путин, поблагодарив за работу по сохранению исторической памяти.
"У вас был выдающийся предок, ваш дед - один из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела", - считает президент.
В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897 - 1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.