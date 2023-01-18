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Путин оценил роль маршала СССР Говорова - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин оценил роль маршала СССР Говорова
Путин оценил роль маршала СССР Говорова - РИА Новости, 18.01.2023
Путин оценил роль маршала СССР Говорова
Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:16
2023-01-18T14:16
общество
владимир путин
ленинград
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны. В среду во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства пообщался с ветераном военной службы, председателем общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонидом Говоровым, который приходится внуком маршалу. "Вам есть, чем гордиться", - обратился к нему Путин, поблагодарив за работу по сохранению исторической памяти. В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897 - 1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.
https://ria.ru/20230118/leningrad-1845708084.html
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общество, владимир путин, ленинград, россия, москва
Общество, Владимир Путин, Ленинград, Россия, Москва
14:16 18.01.2023
 
Путин оценил роль маршала СССР Говорова

Путин назвал маршала СССР Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны

© РИА НовостиГоворов Леонид Александрович
Говоров Леонид Александрович
© РИА Новости
Говоров Леонид Александрович . Архивное фото
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал маршала Советского Союза Леонида Говорова одним из лучших военачальников Второй мировой войны.
В среду во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений глава государства пообщался с ветераном военной службы, председателем общественного совета Государственного музея обороны и блокады Ленинграда Леонидом Говоровым, который приходится внуком маршалу.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:27
Путин призвал передавать знания о подвигах защитников Ленинграда
"Вам есть, чем гордиться", - обратился к нему Путин, поблагодарив за работу по сохранению исторической памяти.
"У вас был выдающийся предок, ваш дед - один из лучших военачальников Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Скрупулезный, очень вдумчивый, въедливый военачальник, настоящий математик военного дела", - считает президент.
В начале Великой Отечественной войны Говоров (1897 - 1955), имевший к тому моменту звание генерал-майора и возглавлявший Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, стал начальником артиллерии Западного стратегического направления, по итогам битвы за Москву получил очередное воинское звание и орден Ленина. В апреле 1942 года он принял под командование Ленинградскую группу войск, а в июне возглавил весь Ленинградский фронт. За операцию по прорыву блокады Ленинграда Говоров был награжден орденом Суворова первой степени. После войны Говоров командовал войсками Ленинградского военного округа, был главным инспектором Вооруженных сил СССР, командующим ПВО страны.
LIVE: Путин на встрече с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Владимир Путин проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны
 
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