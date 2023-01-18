14:05 18.01.2023 (обновлено: 15:03 18.01.2023)
Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима, заявил Путин
Путин: Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе против населения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе против гражданского населения, эта работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
"Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно. И мы будем это делать. Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем", - отметил он.
Путин напомнил, что источником сегодняшней власти на Украине стал госпереворот 2013-2014 годов.
"Что касается преступлений против гражданского населения со стороны неонацистов, которые обосновались на Украине и правят там бал, захватили власть в результате этого госпереворота, - все, что потом происходило, имеет значение. Но все-таки первичный источник сегодняшней власти на Украине - это госпереворот. Об этом мы никогда не должны забывать", - сказал президент РФ.
Так глава государства ответил на предложение участника встречи первого замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергея Мачинского, упомянувшего, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" долгое время работали со Следственным комитетом над установлением обстоятельств преступлений, которые совершались в годы Великой отечественной войны нацистами.
"Они готовы продолжать эту работу сейчас на территории Донецкой и Луганской областей. Мы все просили бы вашего указания Следственному комитету для того, чтобы эта работа была продолжена и о современных преступлениях нацистов тоже узнали люди, чтобы они так же предстали в свое время перед судом", - обратился Мачинский к Путину.
"На Украине (есть) очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - поделился он в беседе с ветеранами.
Путин отметил, что информационное освещение всех действий Москвы в ходе специальной военной операции, доведение правды до жителей России и других стран, прежде всего граждан самой Украины, - это одно из важнейших направлений работы сейчас.
Так он отреагировал на слова одного из участников встречи - первого замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергея Мачинского. Тот высказал мнение, что "о войне, о преступлениях, надо говорить открыто, честно", без купюр, хотя многие не хотят этого видеть и знать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.