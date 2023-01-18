https://ria.ru/20230118/putin-1845719987.html

Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима, заявил Путин

Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

Россия продолжит фиксировать преступления киевского режима, заявил Путин

Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе против гражданского населения, эта работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:05

2023-01-18T14:05

2023-01-18T15:03

специальная военная операция на украине

владимир путин

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в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Россия фиксирует преступления киевского режима, в том числе против гражданского населения, эта работа будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. "Фиксировать то, что они творят, особенно с гражданским населением, это обязательно нужно. И мы будем это делать. Следственный комитет этим занимается. Не только фиксирует - обобщает эти материалы и дает им правовую оценку. И дальше по этому пути обязательно пойдем", - отметил он. Путин напомнил, что источником сегодняшней власти на Украине стал госпереворот 2013-2014 годов. Так глава государства ответил на предложение участника встречи первого замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергея Мачинского, упомянувшего, что поисковики в рамках проекта "Без срока давности" долгое время работали со Следственным комитетом над установлением обстоятельств преступлений, которые совершались в годы Великой отечественной войны нацистами."На Украине (есть) очень много людей, которые понимают, что происходит, и дают правильную оценку. Особенно после того, что современные "властители" начали творить и с гражданским населением (с воссозданием так называемых заградотрядов, которые использовались во время Второй мировой войны), и с Русской православной церковью. Это все не пройдет им даром. У меня сомнений нет", - поделился он в беседе с ветеранами.Путин отметил, что информационное освещение всех действий Москвы в ходе специальной военной операции, доведение правды до жителей России и других стран, прежде всего граждан самой Украины, - это одно из важнейших направлений работы сейчас.Так он отреагировал на слова одного из участников встречи - первого замруководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа Сергея Мачинского. Тот высказал мнение, что "о войне, о преступлениях, надо говорить открыто, честно", без купюр, хотя многие не хотят этого видеть и знать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230114/bayden-1844788995.html

https://ria.ru/20230116/rozhdestvo-1845263238.html

https://ria.ru/20221212/prestupleniya-1838035791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, ленинград, в мире