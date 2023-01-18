13:34 18.01.2023 (обновлено: 14:07 18.01.2023)
Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"
Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Вместе они в том числе посмотрели трейлер нового фильма "Нюрнберг", посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками.
"Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил", - поделился впечатлениями от просмотра глава государства.
Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенда № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер.
Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области.
Фильм призван продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, его историческое и символическое значение.