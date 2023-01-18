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Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"
Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 18.01.2023
Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"
Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:34
2023-01-18T14:07
владимир путин
николай лебедев
сергей безруков
ленинград
россия
чехия
общество
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.Вместе они в том числе посмотрели трейлер нового фильма "Нюрнберг", посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками."Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил", - поделился впечатлениями от просмотра глава государства.Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенда № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер.Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области.Фильм призван продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, его историческое и символическое значение.
https://ria.ru/20230118/genotsid-1845708490.html
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владимир путин, николай лебедев, сергей безруков, ленинград, россия, чехия, общество, блокада ленинграда (1941-1944)
Владимир Путин, Николай Лебедев, Сергей Безруков, Ленинград, Россия, Чехия, Общество, Блокада Ленинграда (1941-1944)
13:34 18.01.2023 (обновлено: 14:07 18.01.2023)
 
Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"

Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.
Вместе они в том числе посмотрели трейлер нового фильма "Нюрнберг", посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 13:29
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
"Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил", - поделился впечатлениями от просмотра глава государства.
Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенда № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер.
Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области.
Фильм призван продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, его историческое и символическое значение.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венков и цветов к монументу Мать-Родина на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Владимир ПутинНиколай ЛебедевСергей БезруковЛенинградРоссияЧехияОбществоБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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