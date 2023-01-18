https://ria.ru/20230118/putin-1845710258.html

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг" - РИА Новости, 18.01.2023

Путин вместе с ветеранами посмотрел трейлер нового фильма "Нюрнберг"

Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:34

2023-01-18T13:34

2023-01-18T14:07

владимир путин

николай лебедев

сергей безруков

ленинград

россия

чехия

общество

блокада ленинграда (1941-1944)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда встретился с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.Вместе они в том числе посмотрели трейлер нового фильма "Нюрнберг", посвященного международному судебному процессу над нацистскими преступниками."Этот фильм, безусловно, надо будет посмотреть, что называется, в полном издании. Вещь очень важная. Такие фильмы, такие произведения и сохраняют ту самую историческую память, о необходимости сохранения которой я уже говорил", - поделился впечатлениями от просмотра глава государства.Режиссер-постановщик фильма - двукратный лауреат государственной премии Николай Лебедев, снявший "Экипаж", "Легенда № 17" и другие популярные ленты. Сам он определяет жанр картины как детективно-шпионский триллер.Среди исполнителей ролей - Сергей Безруков, Евгений Миронов, Любовь Аксенова и другие. В фильме также снимались актеры из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании. Съемки проходили в Чехии, Москве и Подмосковье, Калининграде, Калужской области.Фильм призван продемонстрировать всему миру взгляд российской стороны на Нюрнбергский процесс, его историческое и символическое значение.

https://ria.ru/20230118/genotsid-1845708490.html

https://ria.ru/20230118/monument-1845665825.html

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россия

чехия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, николай лебедев, сергей безруков, ленинград, россия, чехия, общество, блокада ленинграда (1941-1944)