https://ria.ru/20230118/putin-1845648259.html

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 18.01.2023

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:31

2023-01-18T10:31

2023-01-18T11:29

владимир путин

общество

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

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КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.

https://ria.ru/20230118/blokada-1845456483.html

ленинград

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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" 2023-01-18T10:31 true PT0M22S

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Влада Копылова

владимир путин, общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)