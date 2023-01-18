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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - РИА Новости, 18.01.2023
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:31
2023-01-18T11:29
владимир путин
общество
ленинград
блокада ленинграда (1941-1944)
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КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
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Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"
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владимир путин, общество, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944)
Владимир Путин, Общество, Ленинград, Блокада Ленинграда (1941-1944)
10:31 18.01.2023 (обновлено: 11:29 18.01.2023)
 
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Президент Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

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КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.

У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
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