10:31 18.01.2023 (обновлено: 11:29 18.01.2023)
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Президент Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
КИРОВСК (Ленинградская область), 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке - плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград.
У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.
У мемориала памяти павших воинов президента встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Подойдя к памятнику, Путин возложил к его основанию букет красных роз, перевязанный траурной черной лентой. В это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни Льва Гурова "Тишина". Некоторое время президент постоял молча, затем поклонился и проследовал обратно к автомобилю.