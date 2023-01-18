https://ria.ru/20230118/probatsiya-1845651542.html

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о пробации для осужденных

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о пробации для осужденных - РИА Новости, 18.01.2023

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект о пробации для осужденных

Комитет ГД по безопасности рекомендовал палате принять во II чтении законопроект о введении института пробации для осужденных. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:47

2023-01-18T10:47

2023-01-18T10:47

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности рекомендовал палате принять во II чтении законопроект о введении института пробации для осужденных. Правительство России 10 ноября внесло в Госдуму подготовленный Минюстом законопроект. Им определены три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан. "Проект федерального закона "О пробации в Российской Федерации" (далее - законопроект) предусматривает введение института пробации, представляющей собой совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, в отношении которых назначены иные меры уголовно-правового характера, а также лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая их ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, защиту прав и законных интересов указанных лиц", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Уточняется, что инструментом пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации. "Важнейшим инструментом в сфере пробации будет являться индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации - документ, включающий в себя меры правового и иного характера, направленные на ресоциализацию, социальную адаптацию и социальную реабилитацию, применяемые к конкретному лицу в зависимости от обстоятельств, характеристики его личности", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221116/resotsializatsiya-1831818825.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф