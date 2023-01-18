https://ria.ru/20230118/prizyvnik-1845751729.html

Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат

Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат - РИА Новости, 18.01.2023

Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат

Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:30

2023-01-18T15:30

2023-01-18T16:49

владимир путин

россия

безопасность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге."С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал президент.Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведенной в 2022 году частичной мобилизации. По данным Минобороны, это примерно 830 тысяч человек, уточнил Путин.Перед общением с сотрудниками Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией военного и гражданского назначения.

https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html

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Путин об отсрочке работникам ОПК: "Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен" Путин об отсрочке работникам ОПК: "Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен" 2023-01-18T15:30 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, безопасность