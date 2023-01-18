Рейтинг@Mail.ru
Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/prizyvnik-1845751729.html
Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат
Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат - РИА Новости, 18.01.2023
Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат
Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:30
2023-01-18T16:49
владимир путин
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845770994_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b341fb239f9f18f09b77751c55230448.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге."С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал президент.Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведенной в 2022 году частичной мобилизации. По данным Минобороны, это примерно 830 тысяч человек, уточнил Путин.Перед общением с сотрудниками Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией военного и гражданского назначения.
https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин об отсрочке работникам ОПК: "Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен"
Путин об отсрочке работникам ОПК: "Я думаю, что в ближайшее время вопрос будет решен"
2023-01-18T15:30
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845770994_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eda7c326ef0b16a25a12fb207c6cc802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
15:30 18.01.2023 (обновлено: 16:49 18.01.2023)
 
Путин: вопрос об отсрочке для работающих в ОПК призывников скоро решат

Путин: вопрос об отсрочке призывникам, работающим в ОПК, решат в ближайшее время

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Российские власти в ближайшее время решат вопрос предоставления отсрочек от военной службы работникам оборонных предприятий, сообщил Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Петербурге.
"С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу", — сказал президент.
Он напомнил, что все работники оборонно-промышленного комплекса были освобождены от проведенной в 2022 году частичной мобилизации.
По данным Минобороны, это примерно 830 тысяч человек, уточнил Путин.
Перед общением с сотрудниками Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей", президент осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией военного и гражданского назначения.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 11:53
В Госдуму внесли проект об отсрочке по мобилизации для ИП
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала