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Сирота назвал фактор, определяющий "сексуальность" аграрной отрасли

Сирота назвал фактор, определяющий "сексуальность" аграрной отрасли - РИА Новости, 18.01.2023

Сирота назвал фактор, определяющий "сексуальность" аграрной отрасли

Молодежь пойдет в сельское хозяйство не за зарплатой, стимулом для нее станут новые технологии и робототехника, они и будут определять "сексуальность" отрасли... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:15

2023-01-18T18:15

2023-01-18T18:16

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Молодежь пойдет в сельское хозяйство не за зарплатой, стимулом для нее станут новые технологии и робототехника, они и будут определять "сексуальность" отрасли для нового поколения, прокомментировал РИА Новости владелец сыроварни в подмосковной Истре, председатель совета Союза сыроваров Олег Сирота. Гендиректор PepsiCo Рамон Лагуарта на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что крупные компании обязаны внедрять новые технологии, чтобы сделать свою продукцию более экологичной без повышения цен для потребителей. Он также заметил, что если не сделать сельское хозяйство "сексуальным", следующего поколения фермеров не будет, говорится в материалах The Wall Street Journal. "В плане сексуального и современного можно привести пример ролика про российскую кибердеревню на Марсе, где, думаю, показана реальность уже сегодняшних дней. У нас в полях работают беспилотники, беспилотные комбайны, роботы, и именно в такие направления сейчас идет работать молодежь", - сказал Сирота. "И действительно, мы, даже повысив зарплату в 1,5-2 раза выше рынка, не смогли привлечь молодых доярок и скотников. А сейчас закупаем робототехнику, внедряем новые технологии, сделали современные рабочие места, и ребята идут и быстро все осваивают: например, у меня робототехник 16-ти лет работает на швейцарском роботе стоимостью миллион евро, а люди за 60-65 лет, к сожалению, не могут", - заметил фермер. Сирота также обратил внимание на значение дуального образования - как председатель Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий он старается продвигать возможность того, чтобы ребята на сельхозпредприятиях одновременно и работали, и учились. Но при этом "первостепенная и самая главная задача - оснащение современным оборудованием": в частности, он выступает за отдельную программу поддержки аграриев по роботизации и автоматизации. Сельское хозяйство сейчас - это высокоточное земледелие, это роботы: как мотивация молодежи, считает Сирота, "сексуальны" именно они. "Сейчас уже есть роботы, которые сорняки убивают, а еще через два-три года появятся и такие, которые будут лазером убивать колорадского жука. И вот в такое сельское хозяйство ребята пойдут, а туда, где по колено в навозе и с вилами, даже если дать общежитие, и заплатить хорошо – не пойдут", - заключил сыровар.

https://ria.ru/20221221/gospodderzhka-1840234762.html

https://ria.ru/20221005/podderzhka-1821719256.html

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экономика, россия, общество