https://ria.ru/20230118/predprinimateli-1845744707.html
Число предпринимателей в Красноярском крае за год выросло на три тысячи
Число предпринимателей в Красноярском крае за год выросло на три тысячи - РИА Новости, 18.01.2023
Число предпринимателей в Красноярском крае за год выросло на три тысячи
Число предпринимателей в Красноярском крае, задействованных в малом и среднем бизнесе, благодаря поддержке властей за год выросло на 3 тысячи - до 107 тысяч,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:14
2023-01-18T15:14
2023-01-18T15:14
экономика
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Число предпринимателей в Красноярском крае, задействованных в малом и среднем бизнесе, благодаря поддержке властей за год выросло на 3 тысячи - до 107 тысяч, сообщает пресс-служба главы региона. По ее данным, в среду губернатор Александр Усс встретился с предпринимателями, получившими грантовую господдержку на открытие и развитие бизнеса в территориях края. Усс отметил, что регион наравне с реализацией крупных инвестиционных проектов традиционно уделяет внимание развитию локальной экономики. В Красноярском крае меры прямой финансовой поддержки – это и гранты, и субсидии - в 2022 году составили порядка 700 миллионов рублей. "В среднем объём поддержки на одного предпринимателя увеличился в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Благодаря государственной поддержке в крае стабильно растёт количество предпринимателей, и сегодня их в регионе около 107 тысяч. Для сравнения, в январе 2022 года их было чуть более 104 тысяч. Что касается оборота малых предприятий, то в сравнении с 2021 годом он вырос на 21% и составил 247 млрд рублей", - говорится в сообщении. Ключевые меры поддержки бизнеса в крае реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Гранты в рамках нацпроекта могут получить социальные предприятия и молодые предприниматели до 25 лет, размер такой поддержки составляет до 500 тысяч рублей, а для Арктической зоны – до 1 миллиона рублей. В 2022 году такой финансовой поддержкой воспользовались 24 предпринимателя, 10 из них – молодые люди в возрасте до 25 лет. Общий объём предоставленных им грантов достиг 10,7 миллиона рублей. В пресс-службе отмечают, что впервые в 2022 году по поручению губернатора гранты начали выдавать начинающим предпринимателям, бизнесу которых не больше года. Поддержку оказали компаниям в 44 муниципалитетах края на общую сумму 61,2 миллиона рублей. "В Красноярском крае множество талантливых, предприимчивых и ответственных в социальном отношении людей, которые опираются на собственные силы и развивают предприятия малого и среднего бизнеса. За последнее время в регионе многое сделано в части реализации разных форм поддержки таких компаний, но этого явно недостаточно. Именно поэтому мы и организовали такую стартовую встречу, чтобы выслушать ваши мнения и предложения. Уверен, вы можете подсказать многое, что нам вполне по силам воплотить в жизнь", – отметил глава региона. Все предложения бизнеса, озвученные на встрече, проанализируют специалисты краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства совместно с другими ведомствами для выработки вариантов их практического применения.
https://ria.ru/20230117/pogoda-1845362448.html
https://ria.ru/20230117/avtobusy-1845423670.html
https://ria.ru/20230118/draka-1845643457.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр усс, красноярский край
Экономика, Александр Усс, Красноярский край
Число предпринимателей в Красноярском крае за год выросло на три тысячи
Число предпринимателей в Красноярском крае за год выросло до 107 тысяч
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Число предпринимателей в Красноярском крае, задействованных в малом и среднем бизнесе, благодаря поддержке властей за год выросло на 3 тысячи - до 107 тысяч, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, в среду губернатор Александр Усс встретился с предпринимателями, получившими грантовую господдержку на открытие и развитие бизнеса в территориях края. Усс отметил, что регион наравне с реализацией крупных инвестиционных проектов традиционно уделяет внимание развитию локальной экономики.
В Красноярском крае меры прямой финансовой поддержки – это и гранты, и субсидии - в 2022 году составили порядка 700 миллионов рублей.
"В среднем объём поддержки на одного предпринимателя увеличился в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Благодаря государственной поддержке в крае стабильно растёт количество предпринимателей, и сегодня их в регионе около 107 тысяч. Для сравнения, в январе 2022 года их было чуть более 104 тысяч. Что касается оборота малых предприятий, то в сравнении с 2021 годом он вырос на 21% и составил 247 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Ключевые меры поддержки бизнеса в крае реализуются благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Гранты в рамках нацпроекта могут получить социальные предприятия и молодые предприниматели до 25 лет, размер такой поддержки составляет до 500 тысяч рублей, а для Арктической зоны – до 1 миллиона рублей. В 2022 году такой финансовой поддержкой воспользовались 24 предпринимателя, 10 из них – молодые люди в возрасте до 25 лет. Общий объём предоставленных им грантов достиг 10,7 миллиона рублей.
В пресс-службе отмечают, что впервые в 2022 году по поручению губернатора гранты начали выдавать начинающим предпринимателям, бизнесу которых не больше года. Поддержку оказали компаниям в 44 муниципалитетах края на общую сумму 61,2 миллиона рублей.
"В Красноярском крае множество талантливых, предприимчивых и ответственных в социальном отношении людей, которые опираются на собственные силы и развивают предприятия малого и среднего бизнеса. За последнее время в регионе многое сделано в части реализации разных форм поддержки таких компаний, но этого явно недостаточно. Именно поэтому мы и организовали такую стартовую встречу, чтобы выслушать ваши мнения и предложения. Уверен, вы можете подсказать многое, что нам вполне по силам воплотить в жизнь", – отметил глава региона.
Все предложения бизнеса, озвученные на встрече, проанализируют специалисты краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства совместно с другими ведомствами для выработки вариантов их практического применения.