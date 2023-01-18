https://ria.ru/20230118/prazdniki-1845646219.html

Россияне рассказали, чем занимались в новогодние праздники

Россияне рассказали, чем занимались в новогодние праздники - РИА Новости, 18.01.2023

Россияне рассказали, чем занимались в новогодние праздники

Большинство россиян (76%) удовлетворены тем, как провели новогодние праздники, чаще всего граждане ходили в гости (34%) и гуляли на природе (30%),... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:23

2023-01-18T10:23

2023-01-18T10:23

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Большинство россиян (76%) удовлетворены тем, как провели новогодние праздники, чаще всего граждане ходили в гости (34%) и гуляли на природе (30%), свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 76% граждан удовлетворены тем, как провели свои новогодние праздники, остались недовольны 22%. В качестве досуга в праздничные дни 34% выбрали посещение гостей, 30% гуляли на природе, 25% были вынуждены работать, 18% ходили с детьми на праздничные представления и в кино, 17% ходили на каток, катались на лыжах и санях, также 17% ездили за город, еще 13% посещали театры, в рестораны и клубы ходили 10% граждан, и по 6% проводили время с семьей и оставались дома смотреть телевизор. Болели на каникулах 3% россиян, 2% отдыхали в доме отдыха или пансионате в России, лишь 1% был на отдыхе за рубежом, и 12% россиян никуда не выбирались и провели все праздники дома. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 января 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия, вциом, новый год