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Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.01.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:21

2023-01-18T13:21

2023-01-18T14:13

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии ЦВО и ВДВ, ударами армейской и штурмовой авиации поражены подразделения 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. "Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68", - уточнили в министерстве.

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харьковская область

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Влада Копылова

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Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве. 2023-01-18T13:21 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии