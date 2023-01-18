https://ria.ru/20230118/poteri-1845706290.html
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.01.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:21
2023-01-18T13:21
2023-01-18T14:13
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845721275_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8153500a2c7f191f0c4733147782584f.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве. На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, огнем артиллерии ЦВО и ВДВ, ударами армейской и штурмовой авиации поражены подразделения 92-й механизированной, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Украины в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. "Общие потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины. Кроме того, уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-48, а также радиолокационная станция обнаружения и сопровождения целей СТ-68", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230118/sol-1845703240.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845721275_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c85ff6a649345f442d0f2d18c65e7cdc.jpg
Минобороны о потерях ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными около 150 человек, сообщили в среду в Минобороны РФ. "На Купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречное, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два пикапа, два автомобиля и одна артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
2023-01-18T13:21
true
PT3M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
13:21 18.01.2023 (обновлено: 14:13 18.01.2023)
Минобороны назвало потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 150 человек на Купянском и Краснолиманском направлениях