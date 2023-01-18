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В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
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В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину
В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину - РИА Новости, 18.01.2023
В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину
"Лукойл" не имеет и не имел контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:24
2023-01-18T17:42
украина
лукойл
болгария
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Лукойл" не имеет и не имел контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались, сообщила компания.Ранее в среду немецкое издание Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом"."Компания ранее уже заявляла, что предприятия группы "Лукойл" не имеют и не имели никаких контрактов на поставки топлива на территорию Украины. Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины. Продукция НПЗ "Лукойла" в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке исключительно болгарским покупателям", – говорится в сообщении "Лукойла"."Что касается взаимодействия с государственными органами Болгарии, то "Лукойл" ведет диалог исключительно по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, никогда никакие политические темы в этом диалоге не обсуждались", – также сообщили в "Лукойле"Количество мелкооптовых покупателей, как уточнили в компании, насчитывает порядка 500. "Лукойл" занимает около 95% на дизельном рынке Болгарии, при этом объемы продаж компании в 2022 году на территории страны были существенно ниже уровня ее потребления, также говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html
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украина, лукойл, болгария, экономика, цены на нефть, бургас, welt
Украина, ЛУКОЙЛ, Болгария, Экономика, Цены на нефть, Бургас, Welt
17:24 18.01.2023 (обновлено: 17:42 18.01.2023)
 
В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину

В "Лукойле" заявили, что у них нет и не было контрактов на поставки топлива на Украину

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Лукойл" не имеет и не имел контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались, сообщила компания.
Ранее в среду немецкое издание Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".
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"Компания ранее уже заявляла, что предприятия группы "Лукойл" не имеют и не имели никаких контрактов на поставки топлива на территорию Украины. Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины. Продукция НПЗ "Лукойла" в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке исключительно болгарским покупателям", – говорится в сообщении "Лукойла".
"Что касается взаимодействия с государственными органами Болгарии, то "Лукойл" ведет диалог исключительно по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, никогда никакие политические темы в этом диалоге не обсуждались", – также сообщили в "Лукойле"
Количество мелкооптовых покупателей, как уточнили в компании, насчитывает порядка 500. "Лукойл" занимает около 95% на дизельном рынке Болгарии, при этом объемы продаж компании в 2022 году на территории страны были существенно ниже уровня ее потребления, также говорится в сообщении.
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