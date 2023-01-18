https://ria.ru/20230118/postavki-1845791073.html

В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину

В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину - РИА Новости, 18.01.2023

В "Лукойле" заявили об отсутствии контрактов на поставки топлива на Украину

"Лукойл" не имеет и не имел контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:24

2023-01-18T17:24

2023-01-18T17:42

украина

лукойл

болгария

экономика

цены на нефть

бургас

welt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Лукойл" не имеет и не имел контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались, сообщила компания.Ранее в среду немецкое издание Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом после начала специальной военной операции России. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом"."Компания ранее уже заявляла, что предприятия группы "Лукойл" не имеют и не имели никаких контрактов на поставки топлива на территорию Украины. Никто из представителей болгарских властей никогда не обращался к руководству наших предприятий с просьбами о поставках в адрес Украины. Продукция НПЗ "Лукойла" в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке исключительно болгарским покупателям", – говорится в сообщении "Лукойла"."Что касается взаимодействия с государственными органами Болгарии, то "Лукойл" ведет диалог исключительно по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, никогда никакие политические темы в этом диалоге не обсуждались", – также сообщили в "Лукойле"Количество мелкооптовых покупателей, как уточнили в компании, насчитывает порядка 500. "Лукойл" занимает около 95% на дизельном рынке Болгарии, при этом объемы продаж компании в 2022 году на территории страны были существенно ниже уровня ее потребления, также говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230109/lukoyl-1843757590.html

https://ria.ru/20230112/npz-1844483468.html

украина

болгария

бургас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, лукойл, болгария, экономика, цены на нефть, бургас, welt