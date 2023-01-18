14:36 18.01.2023 (обновлено: 15:04 18.01.2023)
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию
Глава МИД Лавров сообщил о скором направлении нового посла России в Японию
© AP Photo / Shizuo KambayashiЗдание посольства России в Токио, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Здание посольства России в Токио, Япония. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России.
"Замена Михаилу Галузину ( экс-посол России, ныне замглавы МИД РФ - ред.) скоро направится в Токио, мы не собираемся задерживать этот процесс", - сообщил он на итоговой пресс-конференции.
"Считаем важным всегда иметь возможность выслушать собеседника, донести наши озабоченности", - добавил он.
Говоря насчет отношений, Лавров отметил, что есть посольство в Японии и в России.
"Каких-либо контактов, помимо посольств в Токио и посольства в Москве, я не припомню. Японские наши коллеги, как, собственно, и все остальные страны, которые присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти контакты, по собственной инициативе стали делать достаточно такие, аррогантные заявления, воинственные заявления, - мы это все выслушиваем, так же, как в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будем делать выводы в том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи японских островов", - сказал он.