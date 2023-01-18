https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html

Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию

Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:36

2023-01-18T14:36

2023-01-18T15:04

россия

сергей лавров

япония

михаил галузин

токио

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России."Считаем важным всегда иметь возможность выслушать собеседника, донести наши озабоченности", - добавил он.Говоря насчет отношений, Лавров отметил, что есть посольство в Японии и в России."Каких-либо контактов, помимо посольств в Токио и посольства в Москве, я не припомню. Японские наши коллеги, как, собственно, и все остальные страны, которые присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти контакты, по собственной инициативе стали делать достаточно такие, аррогантные заявления, воинственные заявления, - мы это все выслушиваем, так же, как в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будем делать выводы в том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи японских островов", - сказал он.

https://ria.ru/20230113/mentalitet-1844573910.html

россия

япония

токио

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россия, сергей лавров, япония, михаил галузин, токио, в мире