Рейтинг@Mail.ru
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/posol-1845731897.html
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:36
2023-01-18T15:04
россия
сергей лавров
япония
михаил галузин
токио
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782473885_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_2462741c1e545a7fefb0dfd1fe14a7af.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России."Считаем важным всегда иметь возможность выслушать собеседника, донести наши озабоченности", - добавил он.Говоря насчет отношений, Лавров отметил, что есть посольство в Японии и в России."Каких-либо контактов, помимо посольств в Токио и посольства в Москве, я не припомню. Японские наши коллеги, как, собственно, и все остальные страны, которые присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти контакты, по собственной инициативе стали делать достаточно такие, аррогантные заявления, воинственные заявления, - мы это все выслушиваем, так же, как в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будем делать выводы в том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи японских островов", - сказал он.
https://ria.ru/20230113/mentalitet-1844573910.html
россия
япония
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782473885_0:0:1785:1339_1920x0_80_0_0_3a94755f9f5f3b072d8813b97254fe47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, япония, михаил галузин, токио, в мире
Россия, Сергей Лавров, Япония, Михаил Галузин, Токио, В мире
14:36 18.01.2023 (обновлено: 15:04 18.01.2023)
 
Лавров сообщил о скором направлении нового посла в Японию

Глава МИД Лавров сообщил о скором направлении нового посла России в Японию

© AP Photo / Shizuo KambayashiЗдание посольства России в Токио, Япония
Здание посольства России в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Здание посольства России в Токио, Япония. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что скоро в Японию направится новый посол России.
"Замена Михаилу Галузину ( экс-посол России, ныне замглавы МИД РФ - ред.) скоро направится в Токио, мы не собираемся задерживать этот процесс", - сообщил он на итоговой пресс-конференции.
"Считаем важным всегда иметь возможность выслушать собеседника, донести наши озабоченности", - добавил он.
Говоря насчет отношений, Лавров отметил, что есть посольство в Японии и в России.
"Каких-либо контактов, помимо посольств в Токио и посольства в Москве, я не припомню. Японские наши коллеги, как, собственно, и все остальные страны, которые присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти контакты, по собственной инициативе стали делать достаточно такие, аррогантные заявления, воинственные заявления, - мы это все выслушиваем, так же, как в случае с укреплением НАТО на севере Европы, будем делать выводы в том, что касается обеспечения наших интересов безопасности вблизи японских островов", - сказал он.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 11:28
В МИД Китая призвали США и Японию отказаться от менталитета холодной войны
 
РоссияСергей ЛавровЯпонияМихаил ГалузинТокиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала