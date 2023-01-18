https://ria.ru/20230118/pomosch-1845850327.html
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере - РИА Новости, 18.01.2023
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере
Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило о 125 миллионах долларов дополнительной помощи Украине в энергосфере. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:41
2023-01-18T22:41
2023-01-18T22:41
в мире
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агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило о 125 миллионах долларов дополнительной помощи Украине в энергосфере. "USAID направит 125 миллионов долларов на закупку оборудования, включая дополнительные газовые турбины, трансформаторы, оборудование для ремонта распределительных подстанций и резервного электроснабжения", - говорится в заявлении агентства. Как указывается, что агентство уже поставило более 1,5 тысячи генераторов на Украину.
https://ria.ru/20230110/ukraina-1843854577.html
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в мире, украина, агентство по международному развитию сша, сша
В мире, Украина, Агентство по международному развитию США, США
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере
USAID направит 125 миллионов долларов для помощи Украине в энергосфере