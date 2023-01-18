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USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере - РИА Новости, 18.01.2023
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USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере - РИА Новости, 18.01.2023
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере
Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило о 125 миллионах долларов дополнительной помощи Украине в энергосфере. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:41
2023-01-18T22:41
в мире
украина
агентство по международному развитию сша
сша
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило о 125 миллионах долларов дополнительной помощи Украине в энергосфере. "USAID направит 125 миллионов долларов на закупку оборудования, включая дополнительные газовые турбины, трансформаторы, оборудование для ремонта распределительных подстанций и резервного электроснабжения", - говорится в заявлении агентства. Как указывается, что агентство уже поставило более 1,5 тысячи генераторов на Украину.
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в мире, украина, агентство по международному развитию сша, сша
В мире, Украина, Агентство по международному развитию США, США
22:41 18.01.2023
 
USAID направит дополнительную помощь Украине в энергосфере

USAID направит 125 миллионов долларов для помощи Украине в энергосфере

© Фото : USDAgovПомощь от агентства США по международному развитию (USAID)
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID) - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : USDAgov
Помощь от агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Американское агентство по международному развитию (USAID) объявило о 125 миллионах долларов дополнительной помощи Украине в энергосфере.
"USAID направит 125 миллионов долларов на закупку оборудования, включая дополнительные газовые турбины, трансформаторы, оборудование для ремонта распределительных подстанций и резервного электроснабжения", - говорится в заявлении агентства.
Как указывается, что агентство уже поставило более 1,5 тысячи генераторов на Украину.
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10 января, 12:08
Генераторы не решат проблему энергобезопасности Украины, считает эксперт
 
В миреУкраинаАгентство по международному развитию СШАСША
 
 
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