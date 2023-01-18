https://ria.ru/20230118/polsha-1845746177.html

В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России

В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России - РИА Новости, 19.01.2023

В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России

Польские власти могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы, пишет обозреватель издания Myśl Polska Сильвия... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-18T15:18

2023-01-18T15:18

2023-01-19T00:46

политика

польша

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нато

варшава

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Польские власти могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы, пишет обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.Польша — не самостоятельное государство, а полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток, считает журналист."Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние", — подчеркнула колумнист.Горлицкая напомнила, что простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с Россией население не готово даже морально.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо стран. При этом, как отмечали в Кремле, западные государства, в числе которых и Польша, нацелены на конфронтацию и экспансию путем дестабилизации границ и включения новых территорий в Североатлантический альянс. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

https://ria.ru/20230117/nato-1845581407.html

польша

россия

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политика, польша, россия, нато, варшава