https://ria.ru/20230118/polsha-1845746177.html
В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России
В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России - РИА Новости, 19.01.2023
В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России
Польские власти могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы, пишет обозреватель издания Myśl Polska Сильвия... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-18T15:18
2023-01-18T15:18
2023-01-19T00:46
политика
польша
россия
нато
варшава
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Польские власти могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы, пишет обозреватель издания Myśl Polska Сильвия Горлицкая.Польша — не самостоятельное государство, а полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток, считает журналист."Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние", — подчеркнула колумнист.Горлицкая напомнила, что простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с Россией население не готово даже морально.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо стран. При этом, как отмечали в Кремле, западные государства, в числе которых и Польша, нацелены на конфронтацию и экспансию путем дестабилизации границ и включения новых территорий в Североатлантический альянс. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, польша, россия, нато, варшава
Политика, Польша, Россия, НАТО, Варшава
15:18 18.01.2023 (обновлено: 00:46 19.01.2023)
В Польше раскрыли сценарий падения Варшавы из-за ответного удара России
Myśl Polska: Варшава будет уничтожена в результате удара России в ответ на агрессию НАТО
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Польские власти могут втянуть страну в военное противостояние с Москвой, которое приведет к уничтожению Варшавы, пишет обозреватель издания Myśl Polska
Сильвия Горлицкая.
Польша — не самостоятельное государство, а полигон Запада и потенциальное поле битвы с целью максимально оттеснить Россию на восток, считает журналист.
"Мы — Висленский регион, наше население — пушечное мясо. <…> Мы должны психологически готовиться к худшему, потому что политические элиты и власти Польши явно желают совершить акт самоуничтожения путем втравливания поляков в военное противостояние", — подчеркнула колумнист.
Горлицкая напомнила, что простым полякам в случае войны деваться будет некуда, а к боевым действиям с Россией население не готово даже морально.
"Для России мы просто никто, но накопление на нашей территории вооружений или военных структур НАТО делает землю целью [возможного удара]", — резюмировала автор.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении каких-либо стран. При этом, как отмечали в Кремле, западные государства, в числе которых и Польша, нацелены на конфронтацию и экспансию путем дестабилизации границ и включения новых территорий в Североатлантический альянс.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>