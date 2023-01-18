https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины - РИА Новости, 18.01.2023
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:49
2023-01-18T13:49
2023-01-18T14:16
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
давос
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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. "Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины", - сказал Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение. "Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", – добавил он.
https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845620198.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, давос
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Давос
13:49 18.01.2023 (обновлено: 14:16 18.01.2023)
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
Моравецкий: польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины