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Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины - РИА Новости, 18.01.2023
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Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины - РИА Новости, 18.01.2023
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины
Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:49
2023-01-18T14:16
в мире
матеуш моравецкий
польша
украина
давос
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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. "Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины", - сказал Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение. "Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", – добавил он.
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, давос
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина, Давос
13:49 18.01.2023 (обновлено: 14:16 18.01.2023)
 
Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины

Моравецкий: польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе.
"Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины", - сказал Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение.
"Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", – добавил он.
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В миреМатеуш МоравецкийПольшаУкраинаДавос
 
 
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