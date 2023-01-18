https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины

Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины - РИА Новости, 18.01.2023

Моравецкий рассказал, как Польша будет "черпать выгоду" из Украины

Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:49

2023-01-18T13:49

2023-01-18T14:16

в мире

матеуш моравецкий

польша

украина

давос

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Давосе. "Для всех ясно, что Польша будет играть абсолютно ведущую роль в восстановлении Украины", - сказал Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение. "Польские предприниматели будут черпать выгоду из восстановления Украины", – добавил он.

https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845620198.html

польша

украина

давос

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Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, польша, украина, давос