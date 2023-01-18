В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности 19 января из-за сильного ветра
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗаснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге
Заснеженная Кронверкская набережная в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, предполагающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге в четверг из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, с 6 часов до 12 часов 19 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Городские власти просят водителей соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными.
Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас скорость южного ветра в Петербурге не превышает 8 метров в секунду. В городе продолжается оттепель.
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