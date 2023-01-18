https://ria.ru/20230118/pogoda-1845721121.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 18.01.2023

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень опасности, предполагающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге в четверг из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:09

2023-01-18T14:09

2023-01-18T14:09

санкт-петербург

россия

общество

погода

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, предполагающий потенциально опасную погоду, объявлен в Санкт-Петербурге в четверг из-за сильного ветра, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Городские власти просят водителей соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок. Пешеходам также рекомендуется быть внимательными. Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас скорость южного ветра в Петербурге не превышает 8 метров в секунду. В городе продолжается оттепель.

https://ria.ru/20230117/morozy-1845503331.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, россия, общество, погода