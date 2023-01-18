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Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде - РИА Новости, 18.01.2023
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Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде
Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде - РИА Новости, 18.01.2023
Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде
Чай по-прежнему остается самым популярным горячим напитком у пассажиров российских поездов дальнего следования: за 2022 год было выпито свыше 6,6 миллиона... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:50
2023-01-18T08:50
россия
федеральная пассажирская компания
ржд
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Чай по-прежнему остается самым популярным горячим напитком у пассажиров российских поездов дальнего следования: за 2022 год было выпито свыше 6,6 миллиона стаканов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. "В 2022 году наши пассажиры в качестве "традиционного" поездного напитка чаще всего выбирали чай. У проводников было заказано свыше 6,6 миллиона стаканов чая", - сообщили в ФПК. "На втором месте по популярности оказался растворимый кофе. Его выбрали свыше 4,47 миллиона пассажиров. Мы также предлагаем пассажирам ряда поездов ароматный кофе, приготовленный в кофемашинах. Ему предпочтения отдали в прошлом году более 2,5 миллиона пассажиров", - привели данные в компании. Ранее в ФПК рассказывали и о предпочтениях пассажиров вагонов-бистро в еде. Так, взрослые пассажиры поездов дальнего следования чаще всего заказывали в вагонах-бистро котлету по-киевски и салат "Цезарь", а дети полюбили сосиски мини с макаронами.
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россия, федеральная пассажирская компания, ржд, общество
Россия, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Общество
08:50 18.01.2023
 
Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде

ФПК: россияне в поездах чаще всего заказывают чай

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкВагон-ресторан в двухэтажном поезде
Вагон-ресторан в двухэтажном поезде - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Вагон-ресторан в двухэтажном поезде. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Чай по-прежнему остается самым популярным горячим напитком у пассажиров российских поездов дальнего следования: за 2022 год было выпито свыше 6,6 миллиона стаканов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России.
"В 2022 году наши пассажиры в качестве "традиционного" поездного напитка чаще всего выбирали чай. У проводников было заказано свыше 6,6 миллиона стаканов чая", - сообщили в ФПК.
"На втором месте по популярности оказался растворимый кофе. Его выбрали свыше 4,47 миллиона пассажиров. Мы также предлагаем пассажирам ряда поездов ароматный кофе, приготовленный в кофемашинах. Ему предпочтения отдали в прошлом году более 2,5 миллиона пассажиров", - привели данные в компании.
Ранее в ФПК рассказывали и о предпочтениях пассажиров вагонов-бистро в еде. Так, взрослые пассажиры поездов дальнего следования чаще всего заказывали в вагонах-бистро котлету по-киевски и салат "Цезарь", а дети полюбили сосиски мини с макаронами.
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