https://ria.ru/20230118/poezd-1845629378.html

Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде

Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде - РИА Новости, 18.01.2023

Стало известно, что россияне чаще всего пьют в поезде

Чай по-прежнему остается самым популярным горячим напитком у пассажиров российских поездов дальнего следования: за 2022 год было выпито свыше 6,6 миллиона... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:50

2023-01-18T08:50

2023-01-18T08:50

россия

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Чай по-прежнему остается самым популярным горячим напитком у пассажиров российских поездов дальнего следования: за 2022 год было выпито свыше 6,6 миллиона стаканов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД). "Федеральная пассажирская компания" осуществляет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. "В 2022 году наши пассажиры в качестве "традиционного" поездного напитка чаще всего выбирали чай. У проводников было заказано свыше 6,6 миллиона стаканов чая", - сообщили в ФПК. "На втором месте по популярности оказался растворимый кофе. Его выбрали свыше 4,47 миллиона пассажиров. Мы также предлагаем пассажирам ряда поездов ароматный кофе, приготовленный в кофемашинах. Ему предпочтения отдали в прошлом году более 2,5 миллиона пассажиров", - привели данные в компании. Ранее в ФПК рассказывали и о предпочтениях пассажиров вагонов-бистро в еде. Так, взрослые пассажиры поездов дальнего следования чаще всего заказывали в вагонах-бистро котлету по-киевски и салат "Цезарь", а дети полюбили сосиски мини с макаронами.

https://ria.ru/20221230/bilety-1842379246.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, федеральная пассажирская компания, ржд, общество