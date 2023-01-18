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Экс-депутата Рады будут судить за попытку подкупа мэра Днепропетровска
Экс-депутата Рады будут судить за попытку подкупа мэра Днепропетровска - РИА Новости, 18.01.2023
Экс-депутата Рады будут судить за попытку подкупа мэра Днепропетровска
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Рады Максима Микитася, разоблаченного... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:19
2023-01-18T18:19
2023-01-18T18:19
борис филатов
днепропетровск
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины направила в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата Рады Максима Микитася, разоблаченного при попытке подкупа за 22 миллиона евро мэра Днепропетровска Бориса Филатова, сообщает в среду издание "РБК-Украина". Как передает издание, фигурантом дела является бывший депутат Рады Максим Микитась. В национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) отметили, что предложенная взятка - одна из рекордных сумм предлагаемой неправомерной выгоды, зафиксированной правоохранителями на Украине. "Эти средства должны были обеспечить "лояльность" мэра", - приводит издание заявление НАБУ. При этом отмечается, что финансирование по проекту осуществляется за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Микитасю сообщено о подозрении и по решению суда к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 миллионов гривен (2,7 миллиона долларов) залога. Санкция статьи предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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борис филатов, днепропетровск, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), рбк (медиагруппа), в мире, днепр (город)
Борис Филатов, Днепропетровск, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), РБК (медиагруппа), В мире, Днепр (город)
Экс-депутата Рады будут судить за попытку подкупа мэра Днепропетровска
Экс-депутата Рады Микитася будут судить за попытку подкупа мэра Днепропетровска Филатова