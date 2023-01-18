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Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год
Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год - РИА Новости, 18.01.2023
Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год
Каждый пятый россиянин (20%) получил в подарок на новый год косметику, парфюмерию или бижутерию, почти трети (28%) подарили конфеты, алкоголь или деликатесы,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:07
2023-01-18T10:07
2023-01-18T10:07
общество
вциом
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин (20%) получил в подарок на новый год косметику, парфюмерию или бижутерию, почти трети (28%) подарили конфеты, алкоголь или деликатесы, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Самыми популярными подарками на Новый год оказались конфеты, алкоголь или деликатесы - их получили 28% респондентов. Ещё 20% опрошенных получили косметику, парфюмерию или бижутерию. Также популярными подарками оказались одежда и обувь - их получили 16%. Чуть менее популярные - сувениры (15%), деньги (14%), бытовые приборы (11%). Некоторые получили в подарок мобильные телефоны (7%), подарочные сертификаты (7%), ювелирные украшения (5%). Ещё 15% опрошенных признались, что остались на Новый год без подарков. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, россия
Россияне рассказали, что получали в подарок на Новый год
ВЦИОМ: каждый пятый россиянин получил в подарок на Новый год косметику или бижутерию
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Каждый пятый россиянин (20%) получил в подарок на новый год косметику, парфюмерию или бижутерию, почти трети (28%) подарили конфеты, алкоголь или деликатесы, свидетельствуют результаты опроса
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Самыми популярными подарками на Новый год оказались конфеты, алкоголь или деликатесы - их получили 28% респондентов. Ещё 20% опрошенных получили косметику, парфюмерию или бижутерию. Также популярными подарками оказались одежда и обувь - их получили 16%. Чуть менее популярные - сувениры (15%), деньги (14%), бытовые приборы (11%).
Некоторые получили в подарок мобильные телефоны (7%), подарочные сертификаты (7%), ювелирные украшения (5%). Ещё 15% опрошенных признались, что остались на Новый год без подарков.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.