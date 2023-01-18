https://ria.ru/20230118/pobeda-1845792764.html

Студенты рассказали, какими событиями истории России больше всего гордятся

Студенты рассказали, какими событиями истории России больше всего гордятся - РИА Новости, 18.01.2023

Студенты рассказали, какими событиями истории России больше всего гордятся

Молодое поколение больше всего гордится победой в Великой Отечественной войне и отменой крепостного права, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:26

2023-01-18T17:26

2023-01-18T17:26

общество

петр i

владимир путин

екатерина ii

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Молодое поколение больше всего гордится победой в Великой Отечественной войне и отменой крепостного права, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского государственного социального университета (РГСУ), ссылаясь на проведенное исследование. "Молодое поколение больше всего гордится победой в Великой Отечественной войне и отменой крепостного права", - говорится в сообщении. В вузе отметили, что основным источником знаний об истории страны для молодежи является интернет – его в качестве приоритета назвали 87,8% опрошенных, но 42,6% студентов узнают о недавнем прошлом страны из рассказов родственников. "Самыми сложными временами в истории страны молодые люди назвали: период Великой Отечественной – 47,8%; сегодняшнее время – 14,3% и Великую Октябрьскую революцию и гражданскую войну – 9,5%", - добавили в РГСУ. Кроме того, отвечая на вопрос о том, какие исторические личности в истории России являются знаковыми, участники опроса назвали: Петра I – 72,8%, Владимира Путина – 54% и Екатерину II – 48,7%. "Характерно, что наиболее знаковыми событиями в истории страны молодежь считает Великую Отечественную войну и реформы, дающие толчок к развитию страны. То есть, по мнению участников опроса, борьба за суверенитет и социально-экономические реформы определяют развитие государства. И то, что сегодняшнее время является столь же решающим, как Великая Отечественная война или революция, свидетельствует о понимании целей и задач СВО и необходимости победы в гибридной войне Запада против нашей страны", - сказал ректор вуза Андрей Хазин, его слова приводятся в сообщении. Исследование проводилось среди российских студентов РГСУ, ВШЭ, МГУ, РГГУ, РЭУ им. Плеханова в возрасте от 18 до 23 лет в период с 1 октября по 30 декабря 2022 года методом массового опроса в форме анкетирования. В исследовании приняли участие 1116 студентов.

https://ria.ru/20230118/pamyat-1845725875.html

https://ria.ru/20230118/nyurnberg-1845781505.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, петр i, владимир путин, екатерина ii, россия