https://ria.ru/20230118/pobeda-1845760041.html

Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин

Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин

Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:00

2023-01-18T16:00

2023-01-18T18:42

владимир путин

украина

россия

концерн пво "алмаз-антей"

донбасс

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге.Глава государства перечислил факторы успеха Вооруженных сил.По его словам, каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития страны и ее победы.Как отметил глава государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира."Наше производство сопоставимо с мировым производством", — подчеркнул он.Путин также отметил, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.По этим причинам сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским, продолжил президент. Он подчеркнул, что Россия не может не защищать с помощью Вооруженных сил тех людей, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, "дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20220705/armiya-1800378659.html

украина

россия

донбасс

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владимир путин, украина, россия, концерн пво "алмаз-антей", донбасс, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)