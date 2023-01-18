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Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/pobeda-1845760041.html
Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин
Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин
Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:00
2023-01-18T18:42
владимир путин
украина
россия
концерн пво "алмаз-антей"
донбасс
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге.Глава государства перечислил факторы успеха Вооруженных сил.По его словам, каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития страны и ее победы.Как отметил глава государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира."Наше производство сопоставимо с мировым производством", — подчеркнул он.Путин также отметил, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.По этим причинам сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским, продолжил президент. Он подчеркнул, что Россия не может не защищать с помощью Вооруженных сил тех людей, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, "дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221216/mishustin-1839177505.html
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владимир путин, украина, россия, концерн пво "алмаз-антей", донбасс, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Украина, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Донбасс, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Специальная военная операция на Украине
16:00 18.01.2023 (обновлено: 18:42 18.01.2023)
 
Работа предприятий ОПК вселяет уверенность в победу России, заявил Путин

Президент Путин назвал неизбежной победу России в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод
Владимир Путин во время посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей — Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге.
Глава государства перечислил факторы успеха Вооруженных сил.

"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики", — сказал Путин.

По его словам, каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития страны и ее победы.
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Как отметил глава государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США, а в целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира.
"Наше производство сопоставимо с мировым производством", — подчеркнул он.
Путин также отметил, что действующие власти в Киеве прославляют Степана Бандеру, который был пособником Адольфа Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях.
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По этим причинам сегодняшний режим на Украине можно называть неонацистским, продолжил президент. Он подчеркнул, что Россия не может не защищать с помощью Вооруженных сил тех людей, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, "дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"ДонбассОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
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