https://ria.ru/20230118/plen-1845705833.html

Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре - РИА Новости, 18.01.2023

Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:21

2023-01-18T13:21

2023-01-18T13:25

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

соледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

соледар

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в мире, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика