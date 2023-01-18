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Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/plen-1845705833.html
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:21
2023-01-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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в мире, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика
13:21 18.01.2023 (обновлено: 13:25 18.01.2023)
 
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Врио главы ДНР Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

© AP Photo / LibkosСоледар
Соледар - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Libkos
Соледар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинСоледарДонецкая Народная Республика
 
 
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