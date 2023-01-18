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Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:21
2023-01-18T13:21
2023-01-18T13:25
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
соледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Соледаре взяты в плен иностранные наемники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин"Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис пушилин, соледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Соледар, Донецкая Народная Республика
13:21 18.01.2023 (обновлено: 13:25 18.01.2023)
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Врио главы ДНР Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре