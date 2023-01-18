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В США рассказали о "тайном плане" в отношении России - РИА Новости, 18.01.2023
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В США рассказали о "тайном плане" в отношении России
В США рассказали о "тайном плане" в отношении России - РИА Новости, 18.01.2023
В США рассказали о "тайном плане" в отношении России
Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о наличии "тайного плана" Вашингтона в отношении России. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T02:43
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в мире
россия
сша
украина
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о наличии "тайного плана" Вашингтона в отношении России.Хортон вспомнил, в частности, конфликт в Афганистане, когда официальный Вашингтон "поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена", в результате чего "тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз"."Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире", - резюмировал эксперт.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
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в мире, россия, сша, украина
В мире, Россия, США, Украина
02:43 18.01.2023 (обновлено: 05:42 18.01.2023)
 
В США рассказали о "тайном плане" в отношении России

Политический обозреватель Хортон заявил о наличии у США "тайного плана" в отношении России

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о наличии "тайного плана" Вашингтона в отношении России.
"Их (США – Прим. ред.) план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины – Прим. ред.) против российских сил на востоке", - сказал он.
Хортон вспомнил, в частности, конфликт в Афганистане, когда официальный Вашингтон "поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена", в результате чего "тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз".
"Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире", - резюмировал эксперт.
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Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.
 
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