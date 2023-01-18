https://ria.ru/20230118/plan-1845613418.html

В США рассказали о "тайном плане" в отношении России

В США рассказали о "тайном плане" в отношении России - РИА Новости, 18.01.2023

В США рассказали о "тайном плане" в отношении России

Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о наличии "тайного плана" Вашингтона в отношении России. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T02:43

2023-01-18T02:43

2023-01-18T05:42

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Политический обозреватель Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил о наличии "тайного плана" Вашингтона в отношении России.Хортон вспомнил, в частности, конфликт в Афганистане, когда официальный Вашингтон "поддерживал моджахедов, в том числе Усаму бен Ладена", в результате чего "тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз"."Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их "ползучая" задача, и она становится все шире", - резюмировал эксперт.Ранее отставной высокопоставленный американский дипломат Час Фриман заявил, что США ведут на Украине необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире. США будут бороться с Россией "до последнего украинца", отметил он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. США и Евросоюз, в свою очередь, выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней республике.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844418952.html

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в мире, россия, сша, украина