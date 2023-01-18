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Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
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Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров
Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023
Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров
Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но пока их не было, а "западная болтовня" на этот счет – от... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:42
2023-01-18T12:02
в мире
киев
украина
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но пока их не было, а "западная болтовня" на этот счет – от лукавого, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - заявил Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.Он отметил, что Россия слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины"."Это все чепуха, потому что на самом деле ведь Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договоренность уже была готова. Значит, решает Запад. Решил он за Украину, без Украины: не время. И сейчас говорят то же самое: нужно побольше оружия, нужно побольше истощить РФ", - пояснил Лавров.
https://radiosputnik.ria.ru/20230118/zelenskiy-1845669696.html
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в мире, киев, украина, сергей лавров, россия
В мире, Киев, Украина, Сергей Лавров, Россия
11:42 18.01.2023 (обновлено: 12:02 18.01.2023)
 
Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: болтовня Запада о переговорах по урегулированию на Украине от лукавого

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но пока их не было, а "западная болтовня" на этот счет – от лукавого, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - заявил Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:41В мире
Речи о переговорах с Зеленским быть не может, заявил Лавров
Он отметил, что Россия слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины".
"Это все чепуха, потому что на самом деле ведь Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договоренность уже была готова. Значит, решает Запад. Решил он за Украину, без Украины: не время. И сейчас говорят то же самое: нужно побольше оружия, нужно побольше истощить РФ", - пояснил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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