https://ria.ru/20230118/peregovory-1845669875.html

Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров

Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2023

Серьезных предложений по переговорам с Киевом нет, заявил Лавров

Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но пока их не было, а "западная болтовня" на этот счет – от... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:42

2023-01-18T11:42

2023-01-18T12:02

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россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия готова рассматривать серьезные предложения от Запада по переговорам по украинскому вопросу, но пока их не было, а "западная болтовня" на этот счет – от лукавого, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вся эта болтовня западная, что они-то готовы (к переговорам), а вот мы (не готовы) – все это от лукавого. Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу – мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить. Предложений серьезных пока мы не видим. Будем готовы их рассмотреть и определиться", - заявил Лавров на ежегодной итоговой пресс-конференции.Он отметил, что Россия слышит "заклинания в западных столицах, что ни слова об Украине без Украины"."Это все чепуха, потому что на самом деле ведь Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта прошлого года, когда такая договоренность уже была готова. Значит, решает Запад. Решил он за Украину, без Украины: не время. И сейчас говорят то же самое: нужно побольше оружия, нужно побольше истощить РФ", - пояснил Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20230118/zelenskiy-1845669696.html

https://ria.ru/20230118/mir-1845673281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, украина, сергей лавров, россия