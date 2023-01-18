https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:38
2023-01-18T11:38
2023-01-18T15:02
в мире
сергей лавров
россия
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Как накануне сообщили СМИ, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от диалога, но он должен основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Киев исключает для себя возможность переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Владимир Зеленский
11:38 18.01.2023 (обновлено: 15:02 18.01.2023)
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Глава МИД Лавров: речи о переговорах с Зеленским быть не может
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"О переговорах речи быть не может с Зеленским
хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", — сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Как накануне сообщили СМИ, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от диалога, но он должен основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Киев исключает для себя возможность переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.