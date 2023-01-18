https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:38

2023-01-18T11:38

2023-01-18T15:02

в мире

сергей лавров

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Как накануне сообщили СМИ, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от диалога, но он должен основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Киев исключает для себя возможность переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский