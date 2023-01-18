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Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:38
2023-01-18T15:02
в мире
сергей лавров
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Как накануне сообщили СМИ, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от диалога, но он должен основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Киев исключает для себя возможность переговоров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
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в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский
В мире, Сергей Лавров, Россия, Украина, Владимир Зеленский
11:38 18.01.2023 (обновлено: 15:02 18.01.2023)
 
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским

Глава МИД Лавров: речи о переговорах с Зеленским быть не может

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Речи о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством", — сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Как накануне сообщили СМИ, пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Киев не отказывается от диалога, но он должен основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявление сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Киев исключает для себя возможность переговоров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
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В миреСергей ЛавровРоссияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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