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Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле
Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.01.2023
Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле
Украинское законодательство не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:26
2023-01-18T10:06
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
украина
политика
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинское законодательство не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так Песков ответил на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.По сообщениям СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров. Но, по мнению Киева, мирное урегулирование должно основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230102/peregovory-1842848296.html
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дмитрий песков, украина, политика, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Украина, Политика, Россия
08:26 18.01.2023 (обновлено: 10:06 18.01.2023)
 
Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле

Песков заявил, что Украина законодательно исключает возможность переговоров с Россией

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинское законодательство не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Но, судя по законодательству, Украина с правовой точки зрения исключает для себя возможность переговоров", — указал он.

Так Песков ответил на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.
По сообщениям СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров. Но, по мнению Киева, мирное урегулирование должно основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.
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Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".
В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.
Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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