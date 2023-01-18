https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле

Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле - РИА Новости, 18.01.2023

Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле

Украинское законодательство не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:26

2023-01-18T08:26

2023-01-18T10:06

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

украина

политика

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинское законодательство не позволяет Киеву проводить мирное урегулирование ситуации в стране, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так Песков ответил на вопрос, приемлема ли для Москвы позиция Киева, в частности, требование репараций.По сообщениям СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров. Но, по мнению Киева, мирное урегулирование должно основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на них. Так, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы Киев продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В конце прошлого года президент Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".В Кремле также подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России.Москва начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230102/peregovory-1842848296.html

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, политика, россия