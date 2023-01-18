https://ria.ru/20230118/pedagogi-1845711762.html

Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога

Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога - РИА Новости, 18.01.2023

Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога

В России многое предстоит сделать для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:38

2023-01-18T13:38

2023-01-18T14:31

общество

владимир путин

россия

ленинград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845708700_0:132:3406:2048_1920x0_80_0_0_4a5dff580b5b58378db81acfd15e5187.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России многое предстоит сделать для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.По словам президента, в последние годы власти России стараются "делать все, чтобы поддержать учителей"."Конечно, еще многое предстоит сделать по всем направлениям. Прежде всего с точки зрения признания общественной значимости труда учителя", - сказал глава государства, подчеркнув, что значимость педагогической работы "чрезвычайно высока".Внимание главы государства на важность труда педагога обратила учитель блокадного Ленинграда Надежда Строганова, которой сегодня 102 года. Она также поблагодарила президента за поддержку, которую сегодня власти оказывают учителям.Когда ветерану дали слово, она попыталась встать, но Путин попросил ее выступить с места.Выслушав выступление Надежды Строгоновой, которая была учителем в блокадном Ленинграде (ей тогда было немногим более 20 лет), предложившей расширить практику общения ветеранов с молодым поколением и меры поддержки педагогов, Путин пообещал дать соответствующие поручения Минпросвещения. "В этом году учителя, педагога (2023 год в России объявлен годом педагога и наставника), тем более актуально реализовать ваши идеи, предложения. Мы обязательно это сделаем", - заверил президент."Вам большое спасибо за то, что вы всегда делали. И в блокаду вы спасали детей, и после ваша педагогическая работа (продолжалась)", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220627/pedagog-1798440765.html

https://ria.ru/20221121/inoagenty-1833074327.html

россия

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия, ленинград