13:38 18.01.2023 (обновлено: 14:31 18.01.2023)
Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога
Путин: предстоит многое сделать для повышения уровня признания значимости труда педагога
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. В России многое предстоит сделать для повышения уровня признания общественной значимости труда педагога, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
По словам президента, в последние годы власти России стараются "делать все, чтобы поддержать учителей".
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"Конечно, еще многое предстоит сделать по всем направлениям. Прежде всего с точки зрения признания общественной значимости труда учителя", - сказал глава государства, подчеркнув, что значимость педагогической работы "чрезвычайно высока".
Внимание главы государства на важность труда педагога обратила учитель блокадного Ленинграда Надежда Строганова, которой сегодня 102 года. Она также поблагодарила президента за поддержку, которую сегодня власти оказывают учителям.
Когда ветерану дали слово, она попыталась встать, но Путин попросил ее выступить с места.
"Надежда Васильевна, садитесь, ради Бога, присядьте, пожалуйста. Вам будет так удобнее. Иначе мы, учитывая ваш возраст и статус, сейчас все встанем", - сказал он.
Выслушав выступление Надежды Строгоновой, которая была учителем в блокадном Ленинграде (ей тогда было немногим более 20 лет), предложившей расширить практику общения ветеранов с молодым поколением и меры поддержки педагогов, Путин пообещал дать соответствующие поручения Минпросвещения. "В этом году учителя, педагога (2023 год в России объявлен годом педагога и наставника), тем более актуально реализовать ваши идеи, предложения. Мы обязательно это сделаем", - заверил президент.
"Я (могу только) низко склонить голову перед вашим подвигом, перед подвигом тех людей, о которых вы сейчас рассказывали. Действительно, вот это и есть самое важное", - обратился Путин к ветеранам, подчеркнув, что общение с ними - "самое пронзительное, самое доходчивое, самое правдивое".
"Вам большое спасибо за то, что вы всегда делали. И в блокаду вы спасали детей, и после ваша педагогическая работа (продолжалась)", - добавил глава государства.
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