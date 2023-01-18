https://ria.ru/20230118/palach-1845681494.html

На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны

На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023

На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны

На Украине умер бывший сотник Украинской повстанческой армии* (УПА*) Мирослав Симчич, награжденный киевским режимом, сообщила в среду глава Ивано-Франковской... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:16

2023-01-18T12:16

2023-01-18T19:57

в мире

украина

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

ивано-франковская область

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Украине умер бывший сотник Украинской повстанческой армии* (УПА*) Мирослав Симчич, награжденный киевским режимом, сообщила в среду глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. В октябре Онищук сообщила, что Симчичу присвоено звание "Герой Украины"."Сегодня отошел в вечность сотник УПА*, <...> наш земляк Мирослав Симчич", — написала она в Telegram-канале.Отряд сотника УПА* Симчича в октябре 1944 года напал на село Троица, были убиты более 80 жителей, в том числе дети, женщины, старики. Симчич был осужден за убийства мирных людей и другие военные преступления. Тем не менее он награжден правительством Украины орденами "Свободы" и "За заслуги".УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, ивано-франковская область