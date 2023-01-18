https://ria.ru/20230118/palach-1845681494.html
На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны
На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 18.01.2023
На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны
На Украине умер бывший сотник Украинской повстанческой армии* (УПА*) Мирослав Симчич, награжденный киевским режимом, сообщила в среду глава Ивано-Франковской... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:16
2023-01-18T12:16
2023-01-18T19:57
в мире
украина
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
ивано-франковская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Украине умер бывший сотник Украинской повстанческой армии* (УПА*) Мирослав Симчич, награжденный киевским режимом, сообщила в среду глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук. В октябре Онищук сообщила, что Симчичу присвоено звание "Герой Украины"."Сегодня отошел в вечность сотник УПА*, <...> наш земляк Мирослав Симчич", — написала она в Telegram-канале.Отряд сотника УПА* Симчича в октябре 1944 года напал на село Троица, были убиты более 80 жителей, в том числе дети, женщины, старики. Симчич был осужден за убийства мирных людей и другие военные преступления. Тем не менее он награжден правительством Украины орденами "Свободы" и "За заслуги".УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, ивано-франковская область
В мире, Украина, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Ивано-Франковская область
12:16 18.01.2023 (обновлено: 19:57 18.01.2023)
На Украине умер палач УПА* времен Великой Отечественной войны
На Украине умер палач УПА времен Великой Отечественной войны, награжденный Киевом
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
На Украине умер бывший сотник Украинской повстанческой армии* (УПА*) Мирослав Симчич, награжденный киевским режимом, сообщила
в среду глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.
В октябре Онищук сообщила, что Симчичу присвоено звание "Герой Украины".
"Сегодня отошел в вечность сотник УПА*, <...> наш земляк Мирослав Симчич", — написала она в Telegram-канале.
Отряд сотника УПА* Симчича в октябре 1944 года напал на село Троица, были убиты более 80 жителей, в том числе дети, женщины, старики. Симчич был осужден за убийства мирных людей и другие военные преступления. Тем не менее он награжден правительством Украины орденами "Свободы" и "За заслуги".
УПА* — боевое крыло Организации украинских националистов* (ОУН*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
* Запрещенные в России экстремистские организации.