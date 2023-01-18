https://ria.ru/20230118/otdykh-1845828808.html

Членам ЕР в Тамбовской областной думе рекомендовали отдыхать в России

Членам ЕР в Тамбовской областной думе рекомендовали отдыхать в России - РИА Новости, 18.01.2023

Членам ЕР в Тамбовской областной думе рекомендовали отдыхать в России

Глава фракции "Единая Россия" в Тамбовской областной думе Юрий Плужников рекомендовал своим однопартийцам отказаться от отдыха за рубежом, отметив, что считает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:02

2023-01-18T20:02

2023-01-18T20:02

политика

андрей турчак

олег кувшинников

тамбовская область

вологодская область

тамбовская областная дума

единая россия

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Тамбовской областной думе Юрий Плужников рекомендовал своим однопартийцам отказаться от отдыха за рубежом, отметив, что считает это сейчас "не этичным". В газете "Коммерсант" появилась информация, что во многих регионах России, в том числе в Тамбовской области, есть рекомендации или неофициальные запреты на выезд за границу для депутатов областных советов. Ранее глава Вологодской области Олег Кувшинников рекомендовал депутатам и чиновникам воздержаться от отпусков за рубежом, а вместо этого заняться помощью нуждающимся. Губернатор сделал это заявление на оперативном совещании после случая с депутатом регионального заксобрания Денисом Долженко, который в новогодние праздники выложил в интернете пост из Дубая. После этого Долженко исключили из сторонников "Единой России". Похожий инцидент произошел с депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. "Известно, какая у нас военно-политическая обстановка в связи с проведением специальной военной операции. Есть прецедент, где депутаты, такие же наши коллеги из законодательных собраний, прозвучали на всю страну. Ну не этично, наверное… Я рекомендации сказал, что не важно, афиширует или не афиширует депутат поездку. Я считаю, что сегодня не время отдыхать на зарубежных курортах. Есть много мест в России, где можно отдохнуть. Рекламировать зарубежный курорт смысла не вижу", - пояснил РИА Новости Плужников. Он отметил, что не этичным считает именно поездки на зарубежные курорты, а не то, что депутаты выставляют свой отдых напоказ. Если бы те же посты были сделаны на российских курортах, то Плужников, по его словам, не осуждал бы депутатов. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак раскритиковал депутатов Васильева и Долженко за опубликованные видео и фото с отдыха. Турчак считает поведение курского депутата "верхом цинизма и бесчеловечности", а в отношении вологодского депутата сказал, что он потерял связь с реальностью.

https://ria.ru/20230117/senatory-1845401786.html

https://ria.ru/20230110/deputaty-1843949696.html

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политика, андрей турчак, олег кувшинников, тамбовская область, вологодская область, тамбовская областная дума, единая россия, россия, курская областная дума