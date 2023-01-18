https://ria.ru/20230118/oshibka-1845696006.html
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
Предварительной причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, является ошибка пилота, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:56
2023-01-18T12:56
2023-01-18T22:06
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предварительной причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, является ошибка пилота, сообщает в среду издание "Украинские новости".Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей. "Предварительная причина крушения вертолета в Броварах — ошибка пилота. Был туман. Вертолет задел крышу детсада", — написало издание в своем Telegram-канале.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
https://ria.ru/20230118/vertolet-1845659722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бровары, киевская область, украина
В мире, Бровары, Киевская область, Украина
12:56 18.01.2023 (обновлено: 22:06 18.01.2023)
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
"Украинские новости": предварительной причиной катастрофы в Броварах стала ошибка пилота