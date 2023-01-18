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СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
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СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах
Предварительной причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, является ошибка пилота, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:56
2023-01-18T22:06
в мире
бровары
киевская область
украина
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предварительной причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, является ошибка пилота, сообщает в среду издание "Украинские новости".Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей. "Предварительная причина крушения вертолета в Броварах — ошибка пилота. Был туман. Вертолет задел крышу детсада", — написало издание в своем Telegram-канале.Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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бровары
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в мире, бровары, киевская область, украина
В мире, Бровары, Киевская область, Украина
12:56 18.01.2023 (обновлено: 22:06 18.01.2023)
 
СМИ назвали предварительную причину крушения вертолета в Броварах

"Украинские новости": предварительной причиной катастрофы в Броварах стала ошибка пилота

© AFP 2023 / Sergei SupinskyНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Предварительной причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, является ошибка пилота, сообщает в среду издание "Украинские новости".
Ранее в среду глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о падении вертолета в Броварах вблизи детского сада и жилых домов. По последним данным, погибли 18 человек, среди них глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый зам Евгений Енин, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.
"Предварительная причина крушения вертолета в Броварах — ошибка пилота. Был туман. Вертолет задел крышу детсада", — написало издание в своем Telegram-канале.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:16
Глава МВД Украины погиб при крушении вертолета в Киевской области
 
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