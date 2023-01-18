https://ria.ru/20230118/operatsiya-1845854884.html

Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу

Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 18.01.2023

Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала каких-либо условий от Вашингтона по планируемой Анкарой наземной операции на севере Сирии. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T23:53

2023-01-18T23:53

2023-01-18T23:59

в мире

турция

сша

сирия

мевлют чавушоглу

f-16

ибрагим калын

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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала каких-либо условий от Вашингтона по планируемой Анкарой наземной операции на севере Сирии.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."Мы сегодня проводили встречи на различных уровнях. И каких-либо условий не получали", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста о том, ставились перед Турцией условия по операции в Сирии чтобы удовлетворить предложение Анкары по продаже F-16.

https://ria.ru/20230114/vstrecha-1844908947.html

турция

сша

сирия

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в мире, турция, сша, сирия, мевлют чавушоглу, f-16, ибрагим калын