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Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 18.01.2023
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Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу
Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 18.01.2023
Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала каких-либо условий от Вашингтона по планируемой Анкарой наземной операции на севере Сирии. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T23:53
2023-01-18T23:59
в мире
турция
сша
сирия
мевлют чавушоглу
f-16
ибрагим калын
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала каких-либо условий от Вашингтона по планируемой Анкарой наземной операции на севере Сирии.Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска."Мы сегодня проводили встречи на различных уровнях. И каких-либо условий не получали", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста о том, ставились перед Турцией условия по операции в Сирии чтобы удовлетворить предложение Анкары по продаже F-16.
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в мире, турция, сша, сирия, мевлют чавушоглу, f-16, ибрагим калын
В мире, Турция, США, Сирия, Мевлют Чавушоглу, F-16, Ибрагим Калын
23:53 18.01.2023 (обновлено: 23:59 18.01.2023)
 
Турция не получала условий от США по операции в Сирии, заявил Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что Турция не получала условий от США по операции на севере Сирии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не получала каких-либо условий от Вашингтона по планируемой Анкарой наземной операции на севере Сирии.
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова к новой военной операции на севере Сирии, она может начаться в любой момент. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным и призывал Анкару вывести войска.
"Мы сегодня проводили встречи на различных уровнях. И каких-либо условий не получали", - заявил Чавушоглу, отвечая на вопрос журналиста о том, ставились перед Турцией условия по операции в Сирии чтобы удовлетворить предложение Анкары по продаже F-16.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
14 января, 21:56
Встреча глав Минобороны Турции и Сирии может состояться в середине февраля
 
В миреТурцияСШАСирияМевлют ЧавушоглуF-16Ибрагим Калын
 
 
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