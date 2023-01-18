https://ria.ru/20230118/oon-1845820767.html

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН - РИА Новости, 18.01.2023

Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующий документ опубликовали на портале... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:21

2023-01-18T19:21

2023-01-18T20:14

михаил мишустин

россия

оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.Председатель правительства поручил Министерству иностранных дел проинформировать секретариат ЕЭК о принятом решении.Как отметил в декабре Владимир Путин, международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России. По словам главы государства, они не способны выполнять свои задачи, поэтому Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества.Весной прошлого года Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ всемирной организации из-за начала спецоперации на Украине. Решение лишило страну права голоса и выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета. В МИД назвали американскую кампанию по исключению России из СПЧ театром абсурда, поскольку США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в нем.Вскоре членство России приостановила Всемирная туристская организация (UNWTO). В июне страна вышла из нее. В МИД подчеркнули, что страны Евросоюза фактически монополизировали UNWTO, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.Сегодня президент внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в стране, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Нижняя палата парламента рассмотрит его в приоритетном порядке.Как позже заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, этим решением Москва устранила юридические коллизии. Сенатор напомнил, что права и интересы россиян надежно защищены еще более строгими нормами собственного законодательства. Европейская экономическая комиссия — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром.

https://ria.ru/20221228/oon-1841931406.html

https://ria.ru/20230118/ukaz-1845782474.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

михаил мишустин, россия, оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евразийская экономическая комиссия