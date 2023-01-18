19:21 18.01.2023 (обновлено: 20:14 18.01.2023)
Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Кабмин поддержал предложение не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН, соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.
"Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год", — говорится в публикации.
Председатель правительства поручил Министерству иностранных дел проинформировать секретариат ЕЭК о принятом решении.
Как отметил в декабре Владимир Путин, международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России. По словам главы государства, они не способны выполнять свои задачи, поэтому Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества.
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Весной прошлого года Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ всемирной организации из-за начала спецоперации на Украине. Решение лишило страну права голоса и выступления. В ответ Москва объявила о выходе из Совета. В МИД назвали американскую кампанию по исключению России из СПЧ театром абсурда, поскольку США неоднократно нарушали основы гуманитарного права и сами не соответствуют критериям членства в нем.
Вскоре членство России приостановила Всемирная туристская организация (UNWTO). В июне страна вышла из нее. В МИД подчеркнули, что страны Евросоюза фактически монополизировали UNWTO, используют ее в своих интересах и продавливают политическое решение, которое Москва рассматривает как неправомерный и политически мотивированный шаг в целях демонстративного наказания.
Сегодня президент внес в Госдуму законопроект о прекращении действия международных соглашений Совета Европы в стране, в частности Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма, Устава СЕ. Нижняя палата парламента рассмотрит его в приоритетном порядке.
Как позже заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, этим решением Москва устранила юридические коллизии. Сенатор напомнил, что права и интересы россиян надежно защищены еще более строгими нормами собственного законодательства.
Европейская экономическая комиссия — одна из пяти региональных комиссий Организации Объединенных Наций, учрежденная в 1947 году с целью развития экономической деятельности и укрепления связей внутри региона ЕЭК ООН и между этим регионом и остальным миром.
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