https://ria.ru/20230118/omv-1845695548.html
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России - РИА Новости, 18.01.2023
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России
Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:54
2023-01-18T12:54
2023-01-18T13:17
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цены на нефть
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ВЕНА, 18 Янв - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости."OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России", - говорится в ответе на запрос агентства.Немецкая энергетическая Wintershall Dea накануне сообщила, что приняла решение полностью уйти из России, соблюдая все правовые обязательства.OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html
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экономика, россия, omv, австрия, европа, цены на нефть, северный поток
Экономика, Россия, OMV, Австрия, Европа, Цены на нефть, Северный поток
12:54 18.01.2023 (обновлено: 13:17 18.01.2023)
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России
Австрийский OMV сообщил, что не принял окончательного решения по своим активам в России