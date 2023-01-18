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Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России - РИА Новости, 18.01.2023
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Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России - РИА Новости, 18.01.2023
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России
Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:54
2023-01-18T13:17
экономика
россия
omv
австрия
европа
цены на нефть
северный поток
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ВЕНА, 18 Янв - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости."OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России", - говорится в ответе на запрос агентства.Немецкая энергетическая Wintershall Dea накануне сообщила, что приняла решение полностью уйти из России, соблюдая все правовые обязательства.OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html
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экономика, россия, omv, австрия, европа, цены на нефть, северный поток
Экономика, Россия, OMV, Австрия, Европа, Цены на нефть, Северный поток
12:54 18.01.2023 (обновлено: 13:17 18.01.2023)
 
Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России

Австрийский OMV сообщил, что не принял окончательного решения по своим активам в России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене
Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип нефтяной компании OMV на здании штаб-квартиры в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 18 Янв - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости.
"OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России", - говорится в ответе на запрос агентства.
Немецкая энергетическая Wintershall Dea накануне сообщила, что приняла решение полностью уйти из России, соблюдая все правовые обязательства.
OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.
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ЭкономикаРоссияOMVАвстрияЕвропаЦены на нефтьСеверный поток
 
 
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