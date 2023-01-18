https://ria.ru/20230118/omv-1845695548.html

Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России

Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России - РИА Новости, 18.01.2023

Австрийский OMV не принял окончательного решения по своим активам в России

Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:54

2023-01-18T12:54

2023-01-18T13:17

экономика

россия

omv

австрия

европа

цены на нефть

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794012821_0:272:3043:1984_1920x0_80_0_0_f87f1f4ed2cf28aa75b6c3eefa50b6ea.jpg

ВЕНА, 18 Янв - РИА Новости. Австрийский нефтегазовый концерн OMV не принял окончательного решения по своим активам в России, заявили в пресс-службе компании агентству РИА Новости."OMV не приняла окончательного решения по своим активам в России", - говорится в ответе на запрос агентства.Немецкая энергетическая Wintershall Dea накануне сообщила, что приняла решение полностью уйти из России, соблюдая все правовые обязательства.OMV - одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания с марта прошлого года перестала учитывать показатели активов из России и признала их обесценение на миллиард евро по проекту "Северный поток 2" и еще на сумму около миллиарда евро по общим списаниям.

https://ria.ru/20230110/aktivy-1843874803.html

россия

австрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, omv, австрия, европа, цены на нефть, северный поток