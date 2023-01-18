https://ria.ru/20230118/olegi-1845736892.html

Банда Олегов пойдет под суд за попытку взорвать банкомат на Урале

Банда Олегов пойдет под суд за попытку взорвать банкомат на Урале - РИА Новости, 18.01.2023

Банда Олегов пойдет под суд за попытку взорвать банкомат на Урале

Трое несостоявшихся грабителей, каждого из которого зовут Олег, предстанут перед судом за попытку подорвать банкомат ради куша в 1,3 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:53

2023-01-18T14:53

2023-01-18T14:53

происшествия

валерий горелых

свердловская область

среднеуральск

ленинский район

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Трое несостоявшихся грабителей, каждого из которого зовут Олег, предстанут перед судом за попытку подорвать банкомат ради куша в 1,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области в среду. "Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Среднеуральска, жителя села Кунашак Челябинской области... Мужчины обвиняются в краже денежных средств из магазина путем незаконного проникновения и покушении на хищение денег из банкомата в особо крупном размере", - говорится в сообщении. В начале октября прошлого года начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых объявил о задержании "трех Олегов" - одного 44-летнего и двух 29-летних жителей Среднего Урала, подозреваемых в покушении на кражу денег путем подрыва банкомата в магазине "Магнит" в поселке Горноуральский Свердловской области. По словам Горелых, похитить миллион рублей из банкомата "уральские гангстеры" решили с помощью баллона с пропаном. Они проникли внутрь торговой точки, взломав дверь и нацепив на себя медицинские маски для конспирации. Когда мужчины подготовили объект для подрыва, то спрятались, закрыв уши от предстоящего хлопка, но что-то пошло не по плану, и газ не взорвался, кроме того, сработала охранная сигнализация. С места преступления Олеги скрылись. Правоохранители нашли фигурантов дела в Среднеуральске по месту жительства, ранее они имели судимости по разным статьям, в том числе за побои, разбой и действия сексуального характера с несовершеннолетним, отметили также в главке. Как добавили в прокуратуре, прежде чем покинуть магазин, из кассы обвиняемые прихватили три тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230116/vymogatelstvo-1845120035.html

https://ria.ru/20220817/lasty-1810229603.html

свердловская область

среднеуральск

ленинский район

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происшествия, валерий горелых, свердловская область, среднеуральск, ленинский район