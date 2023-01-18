https://ria.ru/20230118/obstrely-1845740258.html

Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки

Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки - РИА Новости, 18.01.2023

Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки

Обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки, где до сих пор пытаются удержаться украинские войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:02

2023-01-18T15:02

2023-01-18T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк

авдеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки, где до сих пор пытаются удержаться украинские войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки. По его словам, после освобождения этих населенных пунктов противник "физически не будет доставать" до Донецка. "По крайней мере из того оружия, которое он массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов", - добавил врио руководителя республики. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. От Донецка до Авдеевки - 21 километр.

https://ria.ru/20230118/artemovsk-1845719620.html

донецк

авдеевка

донецкая народная республика

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в мире, денис пушилин, донецк, авдеевка, донецкая народная республика