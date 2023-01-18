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Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/obstrely-1845740258.html
Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки
Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки - РИА Новости, 18.01.2023
Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки
Обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки, где до сих пор пытаются удержаться украинские войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:02
2023-01-18T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк
авдеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки, где до сих пор пытаются удержаться украинские войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки. По его словам, после освобождения этих населенных пунктов противник "физически не будет доставать" до Донецка. "По крайней мере из того оружия, которое он массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов", - добавил врио руководителя республики. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. От Донецка до Авдеевки - 21 километр.
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донецк
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в мире, денис пушилин, донецк, авдеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Авдеевка, Донецкая Народная Республика
15:02 18.01.2023 (обновлено: 15:22 18.01.2023)
 
Пушилин: обстрелы Донецка завершатся после освобождения Марьинки и Авдеевки

Пушилин заявил, что обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид на Донецк
Вид на Донецк - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обстрелы Донецка прекратятся после освобождения Марьинки и Авдеевки, где до сих пор пытаются удержаться украинские войска, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Для Донецка в первую очередь это будет означать резкое и очень важное снижение даже возможности обстреливать город", - сказал Пушилин в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о значении освобождения Марьинки и Авдеевки.
По его словам, после освобождения этих населенных пунктов противник "физически не будет доставать" до Донецка. "По крайней мере из того оружия, которое он массово используется сейчас для обстрелов наших населенных пунктов", - добавил врио руководителя республики.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. От Донецка до Авдеевки - 21 километр.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкАвдеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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