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ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области
Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:53
2023-01-18T15:53
2023-01-18T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 15.00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845679589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
15:53 18.01.2023 (обновлено: 15:56 18.01.2023)
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области
Рогов: украинские войска обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области