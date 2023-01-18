https://ria.ru/20230118/obstrel-1845757863.html

ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области

ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2023

ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области

Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:53

2023-01-18T15:53

2023-01-18T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 15.00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845679589.html

запорожская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область