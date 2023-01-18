Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/obstrel-1845757863.html
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области - РИА Новости, 18.01.2023
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области
Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:53
2023-01-18T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_9bc1b360114decc2bdbda0d634cbd2d1.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Около 15.00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845679589.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799870349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e5e3fe3b1d2062cccee5508af7dc8a20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область
15:53 18.01.2023 (обновлено: 15:56 18.01.2023)
 
ВСУ обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области

Рогов: украинские войска обстреляли школу в Михайловке в Запорожской области

© РИА Новости / Таисия ЛисковецРазбитое стекло в окне дома
Разбитое стекло в окне дома - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло в окне дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Город Михайловка в Запорожской области подвергся обстрелу украинских войск, удары нанесены в том числе по школе, информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Около 15.00 Михайловка Запорожской области подверглась массированному обстрелу из тяжелых видов вооружения со стороны боевиков Зеленского. Удары нанесены по школе и току с зерном. Информация по жертвам и разрушениям уточняется", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 12:11
Глава Евросовета поддержал поставки танков на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала