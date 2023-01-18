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Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК
Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК - РИА Новости, 18.01.2023
Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК
Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:38
2023-01-18T16:26
экономика
владимир путин
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей".Как отметил президент, власти оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу страны."Мы по нескольким направлениям работаем, деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве", — уточнил Путин.Президент обсудил с руководством концерна еще одну форму такой поддержки."Внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил. Поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства", — добавил он.Путин добавил, что уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка.
https://ria.ru/20230118/putin-1845752846.html
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экономика, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Экономика, Владимир Путин, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
15:38 18.01.2023 (обновлено: 16:26 18.01.2023)
 
Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК

Путин: некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод
Президент России Владимир Путин во время посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей — Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин во время посещения АО "Северо-западный региональный центр концерна ВКО "Алмаз-Антей" — Обуховский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей".
"Есть еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идет о том, что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем", — подчеркнул глава государства.
Как отметил президент, власти оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу страны.
"Мы по нескольким направлениям работаем, деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве", — уточнил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими в ходе посещения АО Северо-западный региональный центр концерна ВКО Алмаз-Антей - Обуховский завод - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 15:33
На предприятиях ОПК будут производить гражданскую продукцию, заявил Путин
Президент обсудил с руководством концерна еще одну форму такой поддержки.
"Внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил. Поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства", — добавил он.
Путин добавил, что уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
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