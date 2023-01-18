https://ria.ru/20230118/oboronka-1845753637.html

Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК

Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК - РИА Новости, 18.01.2023

Путин рассказал об иностранных заказах для предприятий российского ОПК

Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:38

2023-01-18T15:38

2023-01-18T16:26

экономика

владимир путин

россия

концерн пво "алмаз-антей"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не расплачиваются за нее, заявил Владимир Путин во время общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн "Алмаз-Антей".Как отметил президент, власти оказывают дополнительную помощь оборонно-промышленному комплексу страны."Мы по нескольким направлениям работаем, деньги предоставляются на решение текущих финансовых задач, на расширение производства, на выпуск современной наиболее востребованной продукции, на выпуск изделий, которые начинают выпускаться от единичных экземпляров в массовом количестве", — уточнил Путин.Президент обсудил с руководством концерна еще одну форму такой поддержки."Внешний рынок вышел, совершенно очевидно, на второй план, потому что нам нужно обеспечить потребности российских Вооруженных сил. Поэтому возникают некоторые вопросы, требующие особого внимания со стороны правительства", — добавил он.Путин добавил, что уровень компетенции российских промышленных предприятий позволяет им заместить продукцию иностранных производителей, ушедших с отечественного рынка.

https://ria.ru/20230118/putin-1845752846.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, россия, концерн пво "алмаз-антей"