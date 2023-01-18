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Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений - РИА Новости, 18.01.2023
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Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений
Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений - РИА Новости, 18.01.2023
Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений
Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, в том числе из-за погоды, попыток... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:07
2023-01-18T15:07
михаил мишустин
россия
безопасность
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, в том числе из-за погоды, попыток обстрелов и необходимости разминирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду он провел заседание координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ. "Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами. Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин - это и неблагоприятная погода, попытки обстрела противником мест, где идут работы, и то, что постоянно приходится разминировать. Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230118/svo-1845733016.html
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михаил мишустин, россия, безопасность
Михаил Мишустин, Россия, Безопасность
15:07 18.01.2023
 
Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений

Мишустин: создание фортификационных сооружений на новых территориях идет со сложностями

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр РФ М. Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, в том числе из-за погоды, попыток обстрелов и необходимости разминирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду он провел заседание координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:40Специальная военная операция на Украине
Почти все планы по производству техники для СВО выполнены, заявил Мишустин
"Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами. Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин - это и неблагоприятная погода, попытки обстрела противником мест, где идут работы, и то, что постоянно приходится разминировать. Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", - сказал Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 15:41Специальная военная операция на Украине
Путин поблагодарил строителей, которые работали на новых территориях
 
Михаил МишустинРоссияБезопасность
 
 
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