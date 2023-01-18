https://ria.ru/20230118/oborona-1845741965.html

Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений

Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений - РИА Новости, 18.01.2023

Мишустин рассказал о работе по возведению фортификационных сооружений

Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, в том числе из-за погоды, попыток... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:07

2023-01-18T15:07

2023-01-18T15:07

михаил мишустин

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Работа по возведению фортификационных сооружений на оборонительных рубежах на новых территориях РФ идет со сложностями, в том числе из-за погоды, попыток обстрелов и необходимости разминирования, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду он провел заседание координационного совета при правительстве по вопросам обеспечения вооруженных сил РФ. "Продолжается возведение фортификационных сооружений на оборонительных рубежах. Они ведутся круглосуточно и высокими темпами. Конечно, обстановка, в которой действуют строители, осложнена целым рядом серьезных причин - это и неблагоприятная погода, попытки обстрела противником мест, где идут работы, и то, что постоянно приходится разминировать. Тем не менее, необходимо в ближайшее время завершить создание условий для размещения там воинских подразделений", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230118/svo-1845733016.html

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россия

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Дарья Буймова

михаил мишустин, россия, безопасность