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Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить - РИА Новости, 18.01.2023
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Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить
Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить - РИА Новости, 18.01.2023
Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить
Общественная палата Новосибирской области начала обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска, результаты представят уже 26 января, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:18
2023-01-18T10:18
политика
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Общественная палата Новосибирской области начала обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска, результаты представят уже 26 января, сообщает палата. "Члены и эксперты коллегиально обсудят актуальность вопроса, рассмотрят опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах России – как положительный, так и негативный. По итогам заседания комиссий этот вопрос будет вынесен на обсуждение совета палаты", - приводятся в сообщении слова председателя палаты Галины Гридневой. Она отметила, что тема изменения системы выборов главы Новосибирска вызывает многочисленные обсуждения в экспертном сообществе и "давно назрела", в связи с чем общественная палата региона обязана обеспечить "согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан". В палате пояснили, что члены и эксперты на этой неделе будут обсуждать этот вопрос на заседаниях нескольких комиссий. Результаты всех обсуждений будут представлены на заседании совета общественной палаты 26 января. При этом в сообщении отмечается, что в последние годы в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, вопросам ЖКХ, размещению памятников героям в труднодоступных для подхода местах. "Многочисленные обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят. Вместе с тем, опыт российских регионов, которые перешли к процедуре конкурсного назначения мэров городов, говорит о том, что эта модель себя полностью оправдала, доказала свою эффективность, в том числе в новых экономических и политических условиях", - сообщают в общественной палате. На данный момент прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В конце прошлого года прямые выборы градоначальника отменили в Томске.
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политика, новосибирск, россия, новосибирская область
Политика, Новосибирск, Россия, Новосибирская область
10:18 18.01.2023
 
Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить

ОП Новосибирской области обсудит возможность отмены прямых выборов мэра столицы региона

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкАвтомобили на улице Кошурникова в Новосибирске
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Общественная палата Новосибирской области начала обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска, результаты представят уже 26 января, сообщает палата.
"Члены и эксперты коллегиально обсудят актуальность вопроса, рассмотрят опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах России – как положительный, так и негативный. По итогам заседания комиссий этот вопрос будет вынесен на обсуждение совета палаты", - приводятся в сообщении слова председателя палаты Галины Гридневой.
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Она отметила, что тема изменения системы выборов главы Новосибирска вызывает многочисленные обсуждения в экспертном сообществе и "давно назрела", в связи с чем общественная палата региона обязана обеспечить "согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан".
В палате пояснили, что члены и эксперты на этой неделе будут обсуждать этот вопрос на заседаниях нескольких комиссий. Результаты всех обсуждений будут представлены на заседании совета общественной палаты 26 января.
"Актуальность поднимаемой темы общественники объясняют в первую очередь необходимостью соблюдения федерального законодательства о муниципальных выборах глав городов. Напомним, что Новосибирск сейчас — один из шести городов России, где сохранились прямые выборы мэра, и единственный "миллионник", где главу выбирают прямым голосованием", - сообщили в палате.
При этом в сообщении отмечается, что в последние годы в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, вопросам ЖКХ, размещению памятников героям в труднодоступных для подхода местах.
"Многочисленные обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят. Вместе с тем, опыт российских регионов, которые перешли к процедуре конкурсного назначения мэров городов, говорит о том, что эта модель себя полностью оправдала, доказала свою эффективность, в том числе в новых экономических и политических условиях", - сообщают в общественной палате.
На данный момент прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В конце прошлого года прямые выборы градоначальника отменили в Томске.
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