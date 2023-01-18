https://ria.ru/20230118/novosibirsk-1845645004.html

Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить

Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить - РИА Новости, 18.01.2023

Прямые выборы мэра Новосибирска могут отменить

Общественная палата Новосибирской области начала обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска, результаты представят уже 26 января, сообщает... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:18

2023-01-18T10:18

2023-01-18T10:18

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НОВОСИБИРСК, 18 янв – РИА Новости. Общественная палата Новосибирской области начала обсуждать возможность отмены прямых выборов мэра Новосибирска, результаты представят уже 26 января, сообщает палата. "Члены и эксперты коллегиально обсудят актуальность вопроса, рассмотрят опыт правоприменительной практики конкурсного назначения мэров в других городах России – как положительный, так и негативный. По итогам заседания комиссий этот вопрос будет вынесен на обсуждение совета палаты", - приводятся в сообщении слова председателя палаты Галины Гридневой. Она отметила, что тема изменения системы выборов главы Новосибирска вызывает многочисленные обсуждения в экспертном сообществе и "давно назрела", в связи с чем общественная палата региона обязана обеспечить "согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций, органов государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития региона, защиты прав и свобод граждан". В палате пояснили, что члены и эксперты на этой неделе будут обсуждать этот вопрос на заседаниях нескольких комиссий. Результаты всех обсуждений будут представлены на заседании совета общественной палаты 26 января. При этом в сообщении отмечается, что в последние годы в палату поступает много обращений от жителей города и общественных объединений по качеству дорог, вопросам ЖКХ, размещению памятников героям в труднодоступных для подхода местах. "Многочисленные обращения от палаты в муниципалитет по этим вопросам в течение последних лет результата не приносят. Вместе с тем, опыт российских регионов, которые перешли к процедуре конкурсного назначения мэров городов, говорит о том, что эта модель себя полностью оправдала, доказала свою эффективность, в том числе в новых экономических и политических условиях", - сообщают в общественной палате. На данный момент прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключением городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, - остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ. В конце прошлого года прямые выборы градоначальника отменили в Томске.

https://ria.ru/20230116/novosibirsk-1845179236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, новосибирск, россия, новосибирская область