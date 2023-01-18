https://ria.ru/20230118/nil-1845626282.html

Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые

Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые - РИА Новости, 18.01.2023

Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые

Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T08:22

2023-01-18T08:22

2023-01-18T08:22

наука

египет

дубна

московская область (подмосковье)

объединенный институт ядерных исследований

наука

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИЯИ. Нил - крупнейший источник чистой питьевой воды на африканском континенте, но вопрос об экологическом состоянии этой реки долго оставался без ответа. Группа ученых Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ совместно с египетскими коллегами проверила элементный состав поверхностных донных отложений в долине Нила и почв на берегах реки. Для этого в ЛНФ предложили египетским коллегам использовать метод так называемого нейтронного активационного анализа. В ходе исследования определялось происхождение химических элементов в пробах и уровень их накопления, это позволяло сделать вывод об экологическом состоянии реки. На начальном этапе исследования образцы собрали от юга Египта до Асуанской дамбы и от Каира до Александрии, включая дельту реки. Впоследствии исследование "покрыло" всю территорию Египта — от юга до севера, где Нил впадает в Средиземное море. Поскольку подобное исследование экологического состояния водных ресурсов стало пионерским для Египта, физики проводили сравнение со значениями, полученными в ходе исследований подобных образцов в других странах. Всего в египетских пробах нашли 32 химических элемента. Оказалось, что их концентрации ниже по сравнению с другими странами, то есть Нил чище других водоемов, состояние которых уже изучали. Но есть и относительно сильно загрязненные места, например, в устье реки и в районе города Хелуан. В некоторых пробах анализ показал повышенное содержание титана, мышьяка, натрия, магния, урана, тория и хлора. Тем не менее среднее значение содержания тяжелых элементов находится на уровне или даже ниже общемировых показателей. Особое внимание исследователи обращали на значения для потенциально загрязняющих элементов, таких как никель, медь и цинк. Их содержание в образцах не было превышено. Проведенная работа стала началом сбора референтных (эталонных) значений содержания химических элементов именно для Нила на территории Египта, это поможет с большей точностью отслеживать состояние реки в будущем, отметили в ОИЯИ. Ученые планируют расширить исследования в Египте и провести такой же анализ проб, взятых в лагунах и озерах в дельте реки. Поскольку Нил протекает через 12 стран от истока до своего устья, в дальнейшем исследователи не ограничатся лишь территорией Египта. Следующими странами для подобных исследований могли бы стать Судан, Эфиопия и Танзания.

https://ria.ru/20200220/1565015648.html

https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html

египет

дубна

московская область (подмосковье)

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

египет, дубна, московская область (подмосковье), объединенный институт ядерных исследований, наука