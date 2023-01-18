Рейтинг@Mail.ru
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230118/nil-1845626282.html
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые - РИА Новости, 18.01.2023
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые
Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:22
2023-01-18T08:22
наука
египет
дубна
московская область (подмосковье)
объединенный институт ядерных исследований
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/66/1530626612_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_e38a5d7a3fdedfa9b5b23b2c35c86ead.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИЯИ. Нил - крупнейший источник чистой питьевой воды на африканском континенте, но вопрос об экологическом состоянии этой реки долго оставался без ответа. Группа ученых Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ совместно с египетскими коллегами проверила элементный состав поверхностных донных отложений в долине Нила и почв на берегах реки. Для этого в ЛНФ предложили египетским коллегам использовать метод так называемого нейтронного активационного анализа. В ходе исследования определялось происхождение химических элементов в пробах и уровень их накопления, это позволяло сделать вывод об экологическом состоянии реки. На начальном этапе исследования образцы собрали от юга Египта до Асуанской дамбы и от Каира до Александрии, включая дельту реки. Впоследствии исследование "покрыло" всю территорию Египта — от юга до севера, где Нил впадает в Средиземное море. Поскольку подобное исследование экологического состояния водных ресурсов стало пионерским для Египта, физики проводили сравнение со значениями, полученными в ходе исследований подобных образцов в других странах. Всего в египетских пробах нашли 32 химических элемента. Оказалось, что их концентрации ниже по сравнению с другими странами, то есть Нил чище других водоемов, состояние которых уже изучали. Но есть и относительно сильно загрязненные места, например, в устье реки и в районе города Хелуан. В некоторых пробах анализ показал повышенное содержание титана, мышьяка, натрия, магния, урана, тория и хлора. Тем не менее среднее значение содержания тяжелых элементов находится на уровне или даже ниже общемировых показателей. Особое внимание исследователи обращали на значения для потенциально загрязняющих элементов, таких как никель, медь и цинк. Их содержание в образцах не было превышено. Проведенная работа стала началом сбора референтных (эталонных) значений содержания химических элементов именно для Нила на территории Египта, это поможет с большей точностью отслеживать состояние реки в будущем, отметили в ОИЯИ. Ученые планируют расширить исследования в Египте и провести такой же анализ проб, взятых в лагунах и озерах в дельте реки. Поскольку Нил протекает через 12 стран от истока до своего устья, в дальнейшем исследователи не ограничатся лишь территорией Египта. Следующими странами для подобных исследований могли бы стать Судан, Эфиопия и Танзания.
https://ria.ru/20200220/1565015648.html
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
египет
дубна
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153062/66/1530626612_81:576:3920:3456_1920x0_80_0_0_e49a81c604a0fb2e0a95ae434eb28165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
египет, дубна, московская область (подмосковье), объединенный институт ядерных исследований, наука
Наука, Египет, Дубна, Московская область (Подмосковье), Объединенный институт ядерных исследований, Наука
08:22 18.01.2023
 
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые

Ядерщики из России и Египта выяснили, что вода в Ниле чище, чем в других реках

© РИА Новости / Надим ЗуауиМестный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Надим Зуауи
Местный житель катает туристку вдоль Нила на верблюде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИЯИ.
Нил - крупнейший источник чистой питьевой воды на африканском континенте, но вопрос об экологическом состоянии этой реки долго оставался без ответа.
Вид на пещеру Такаркори - РИА Новости, 1920, 20.02.2020
20 февраля 2020, 15:48Наука
Ученые выяснили, когда в Сахаре еще можно было ловить рыбу
Группа ученых Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ совместно с египетскими коллегами проверила элементный состав поверхностных донных отложений в долине Нила и почв на берегах реки.
Для этого в ЛНФ предложили египетским коллегам использовать метод так называемого нейтронного активационного анализа. В ходе исследования определялось происхождение химических элементов в пробах и уровень их накопления, это позволяло сделать вывод об экологическом состоянии реки.
На начальном этапе исследования образцы собрали от юга Египта до Асуанской дамбы и от Каира до Александрии, включая дельту реки. Впоследствии исследование "покрыло" всю территорию Египта — от юга до севера, где Нил впадает в Средиземное море.
Поскольку подобное исследование экологического состояния водных ресурсов стало пионерским для Египта, физики проводили сравнение со значениями, полученными в ходе исследований подобных образцов в других странах. Всего в египетских пробах нашли 32 химических элемента. Оказалось, что их концентрации ниже по сравнению с другими странами, то есть Нил чище других водоемов, состояние которых уже изучали.
Но есть и относительно сильно загрязненные места, например, в устье реки и в районе города Хелуан. В некоторых пробах анализ показал повышенное содержание титана, мышьяка, натрия, магния, урана, тория и хлора.
"Их происхождение в почвах и донных отложениях разное, — рассказал старший научный сотрудник группы нейтронного активационного анализа ЛНФ, руководитель национальной группы Египта в ОИЯИ Ваель Бадави. — Где-то оно было естественным, а в каких-то пробах элементы появились смешанным способом, то есть им в этом помогла не только природа, но и деятельность человека. В случае с этими элементами мы можем говорить о влиянии добычи фосфата и его транспортировки".
Тем не менее среднее значение содержания тяжелых элементов находится на уровне или даже ниже общемировых показателей. Особое внимание исследователи обращали на значения для потенциально загрязняющих элементов, таких как никель, медь и цинк. Их содержание в образцах не было превышено.
Проведенная работа стала началом сбора референтных (эталонных) значений содержания химических элементов именно для Нила на территории Египта, это поможет с большей точностью отслеживать состояние реки в будущем, отметили в ОИЯИ.
Ученые планируют расширить исследования в Египте и провести такой же анализ проб, взятых в лагунах и озерах в дельте реки. Поскольку Нил протекает через 12 стран от истока до своего устья, в дальнейшем исследователи не ограничатся лишь территорией Египта.
"Мы хотим предложить всем странам бассейна Нила объединиться для мегапроекта и провести такой же анализ на других территориях в долине одной из крупнейших водных артерий мира, чтобы построить исчерпывающую картину экологической ситуации в бассейне Нила", — отметил Ваель Бадави.
Следующими странами для подобных исследований могли бы стать Судан, Эфиопия и Танзания.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 07:00Наука
Разработка российских ученых поможет химикам и экологам
 
НаукаЕгипетДубнаМосковская область (Подмосковье)Объединенный институт ядерных исследованийНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала