https://ria.ru/20230118/nil-1845626282.html
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые - РИА Новости, 18.01.2023
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые
Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T08:22
2023-01-18T08:22
2023-01-18T08:22
наука
египет
дубна
московская область (подмосковье)
объединенный институт ядерных исследований
наука
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИЯИ. Нил - крупнейший источник чистой питьевой воды на африканском континенте, но вопрос об экологическом состоянии этой реки долго оставался без ответа. Группа ученых Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ совместно с египетскими коллегами проверила элементный состав поверхностных донных отложений в долине Нила и почв на берегах реки. Для этого в ЛНФ предложили египетским коллегам использовать метод так называемого нейтронного активационного анализа. В ходе исследования определялось происхождение химических элементов в пробах и уровень их накопления, это позволяло сделать вывод об экологическом состоянии реки. На начальном этапе исследования образцы собрали от юга Египта до Асуанской дамбы и от Каира до Александрии, включая дельту реки. Впоследствии исследование "покрыло" всю территорию Египта — от юга до севера, где Нил впадает в Средиземное море. Поскольку подобное исследование экологического состояния водных ресурсов стало пионерским для Египта, физики проводили сравнение со значениями, полученными в ходе исследований подобных образцов в других странах. Всего в египетских пробах нашли 32 химических элемента. Оказалось, что их концентрации ниже по сравнению с другими странами, то есть Нил чище других водоемов, состояние которых уже изучали. Но есть и относительно сильно загрязненные места, например, в устье реки и в районе города Хелуан. В некоторых пробах анализ показал повышенное содержание титана, мышьяка, натрия, магния, урана, тория и хлора. Тем не менее среднее значение содержания тяжелых элементов находится на уровне или даже ниже общемировых показателей. Особое внимание исследователи обращали на значения для потенциально загрязняющих элементов, таких как никель, медь и цинк. Их содержание в образцах не было превышено. Проведенная работа стала началом сбора референтных (эталонных) значений содержания химических элементов именно для Нила на территории Египта, это поможет с большей точностью отслеживать состояние реки в будущем, отметили в ОИЯИ. Ученые планируют расширить исследования в Египте и провести такой же анализ проб, взятых в лагунах и озерах в дельте реки. Поскольку Нил протекает через 12 стран от истока до своего устья, в дальнейшем исследователи не ограничатся лишь территорией Египта. Следующими странами для подобных исследований могли бы стать Судан, Эфиопия и Танзания.
https://ria.ru/20200220/1565015648.html
https://ria.ru/20221206/samarskiy_universitet-1836426356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, дубна, московская область (подмосковье), объединенный институт ядерных исследований, наука
Наука, Египет, Дубна, Московская область (Подмосковье), Объединенный институт ядерных исследований, Наука
Вода в Ниле оказалась чище, чем во многих других реках, выяснили ученые
Ядерщики из России и Египта выяснили, что вода в Ниле чище, чем в других реках
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вода в реке Нил оказалась чище, чем в реках других стран, это показали результаты совместных экспериментов, выполненных российскими и египетскими физиками из Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Московская область), сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИЯИ.
Нил - крупнейший источник чистой питьевой воды на африканском континенте, но вопрос об экологическом состоянии этой реки долго оставался без ответа.
Группа ученых Лаборатории нейтронной физики (ЛНФ) ОИЯИ совместно с египетскими коллегами проверила элементный состав поверхностных донных отложений в долине Нила и почв на берегах реки.
Для этого в ЛНФ предложили египетским коллегам использовать метод так называемого нейтронного активационного анализа. В ходе исследования определялось происхождение химических элементов в пробах и уровень их накопления, это позволяло сделать вывод об экологическом состоянии реки.
На начальном этапе исследования образцы собрали от юга Египта
до Асуанской дамбы и от Каира
до Александрии
, включая дельту реки. Впоследствии исследование "покрыло" всю территорию Египта — от юга до севера, где Нил впадает в Средиземное море
.
Поскольку подобное исследование экологического состояния водных ресурсов стало пионерским для Египта, физики проводили сравнение со значениями, полученными в ходе исследований подобных образцов в других странах. Всего в египетских пробах нашли 32 химических элемента. Оказалось, что их концентрации ниже по сравнению с другими странами, то есть Нил чище других водоемов, состояние которых уже изучали.
Но есть и относительно сильно загрязненные места, например, в устье реки и в районе города Хелуан. В некоторых пробах анализ показал повышенное содержание титана, мышьяка, натрия, магния, урана, тория и хлора.
"Их происхождение в почвах и донных отложениях разное, — рассказал старший научный сотрудник группы нейтронного активационного анализа ЛНФ, руководитель национальной группы Египта в ОИЯИ Ваель Бадави. — Где-то оно было естественным, а в каких-то пробах элементы появились смешанным способом, то есть им в этом помогла не только природа, но и деятельность человека. В случае с этими элементами мы можем говорить о влиянии добычи фосфата и его транспортировки".
Тем не менее среднее значение содержания тяжелых элементов находится на уровне или даже ниже общемировых показателей. Особое внимание исследователи обращали на значения для потенциально загрязняющих элементов, таких как никель, медь и цинк. Их содержание в образцах не было превышено.
Проведенная работа стала началом сбора референтных (эталонных) значений содержания химических элементов именно для Нила на территории Египта, это поможет с большей точностью отслеживать состояние реки в будущем, отметили в ОИЯИ.
Ученые планируют расширить исследования в Египте и провести такой же анализ проб, взятых в лагунах и озерах в дельте реки. Поскольку Нил протекает через 12 стран от истока до своего устья, в дальнейшем исследователи не ограничатся лишь территорией Египта.
"Мы хотим предложить всем странам бассейна Нила объединиться для мегапроекта и провести такой же анализ на других территориях в долине одной из крупнейших водных артерий мира, чтобы построить исчерпывающую картину экологической ситуации в бассейне Нила", — отметил Ваель Бадави.
Следующими странами для подобных исследований могли бы стать Судан
, Эфиопия
и Танзания
.