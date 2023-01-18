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Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист - РИА Новости, 18.01.2023
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Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист
Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист - РИА Новости, 18.01.2023
Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист
Западные политики понимают бессмысленность таких санкционных мер против России, как предельная цена на ее нефть, но потолок обязательно будет снижен, поделился... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T06:56
2023-01-18T06:57
сергей колобанов
цены на нефть
россия
брюссель
украина
евросоюз
g7
brent
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные политики понимают бессмысленность таких санкционных мер против России, как предельная цена на ее нефть, но потолок обязательно будет снижен, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года. "Западные политики, принимающие санкционные решения против России, уже давно не питают иллюзий, что подобные меры могут изменить политику нашей страны в отношении Украины. Однако делать какие-то шаги, снижающие давление на Россию, они пока не готовы. Поэтому мероприятие по пересмотру потолка цен на нефть, естественно, состоится и станет для коллективного Запада очередной политической декларацией", - заявил Колобанов. По его словам, чтобы пересмотр не стал "откровенной профанацией", недружественные страны должны показать, что давление на Россию не ослабевает. "То есть потолок цен должен быть снижен, тем более что угрозы немедленного дефицита нефти сейчас нет", - добавил эксперт. При этом, отметил он, с точки зрения глобального рынка нефти формальных предпосылок изменять потолок цен на российскую нефть нет. Во время принятия решения о потолке на уровне 60 долларов цена эталонного сорта Brent была 85 долларов за баррель, и сейчас эта котировка на таком же уровне. "Однако анонсированный инструмент пересмотра цен будет принимать в расчет не эталонную мировую цену на нефть, а среднюю рыночную цену именно на российскую нефть. А здесь возможны любые махинации и спекуляции, так как достоверных данных по всем коммерческим контрактам и точных методик расчета нет", - пояснил Колобанов. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230110/otvet-1843821535.html
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сергей колобанов, цены на нефть, россия, брюссель, украина, евросоюз, g7, brent
Сергей Колобанов, Цены на нефть, Россия, Брюссель, Украина, Евросоюз, G7, Brent
06:56 18.01.2023 (обновлено: 06:57 18.01.2023)
 
Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, заявил экономист

Экономист Колобанов: Запад понимает бессмысленность потолка цен на нефть, он будет снижен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Западные политики понимают бессмысленность таких санкционных мер против России, как предельная цена на ее нефть, но потолок обязательно будет снижен, поделился мнением с РИА Новости заместитель директора "Центра экономики отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов.
В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года.
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Минэнерго анонсировало уточнения по ответу на потолок цен на нефть
"Западные политики, принимающие санкционные решения против России, уже давно не питают иллюзий, что подобные меры могут изменить политику нашей страны в отношении Украины. Однако делать какие-то шаги, снижающие давление на Россию, они пока не готовы. Поэтому мероприятие по пересмотру потолка цен на нефть, естественно, состоится и станет для коллективного Запада очередной политической декларацией", - заявил Колобанов.
По его словам, чтобы пересмотр не стал "откровенной профанацией", недружественные страны должны показать, что давление на Россию не ослабевает. "То есть потолок цен должен быть снижен, тем более что угрозы немедленного дефицита нефти сейчас нет", - добавил эксперт.
При этом, отметил он, с точки зрения глобального рынка нефти формальных предпосылок изменять потолок цен на российскую нефть нет. Во время принятия решения о потолке на уровне 60 долларов цена эталонного сорта Brent была 85 долларов за баррель, и сейчас эта котировка на таком же уровне.
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"Однако анонсированный инструмент пересмотра цен будет принимать в расчет не эталонную мировую цену на нефть, а среднюю рыночную цену именно на российскую нефть. А здесь возможны любые махинации и спекуляции, так как достоверных данных по всем коммерческим контрактам и точных методик расчета нет", - пояснил Колобанов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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Сергей КолобановЦены на нефтьРоссияБрюссельУкраинаЕвросоюзG7Brent
 
 
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