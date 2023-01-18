01:08 18.01.2023 (обновлено: 04:49 18.01.2023)
Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя
Небензя: трагедия в Днепропетровске случилась из-за нарушения Киевом гуманитарного права
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 18 янв – РИА Новости. Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Алексей Арестович, занимавший до вчерашнего дня должность советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на это высказывание, отметив, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал в отставку.
"Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете", – приводит российское постпредство слова Небензи на заседании Совбеза ООН.
Как отметил Небензя, этой трагедии бы не было, если бы Киев выполнял требования международного гуманитарного права.
"Как не было бы нужды с нашей стороны осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО", - добавил он.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.