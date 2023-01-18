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Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 18.01.2023
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Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя
Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 18.01.2023
Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя
Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T01:08
2023-01-18T04:49
в мире
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ООН, 18 янв – РИА Новости. Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Алексей Арестович, занимавший до вчерашнего дня должность советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на это высказывание, отметив, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал в отставку. Как отметил Небензя, этой трагедии бы не было, если бы Киев выполнял требования международного гуманитарного права."Как не было бы нужды с нашей стороны осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО", - добавил он.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230109/nebenzya-1843781392.html
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в мире, василий небензя, алексей арестович , владимир зеленский, днепропетровск, украина, россия, оон
В мире, Василий Небензя, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Днепропетровск, Украина, Россия, ООН
01:08 18.01.2023 (обновлено: 04:49 18.01.2023)
 
Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя

Небензя: трагедия в Днепропетровске случилась из-за нарушения Киевом гуманитарного права

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 18 янв – РИА Новости. Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Алексей Арестович, занимавший до вчерашнего дня должность советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на это высказывание, отметив, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал в отставку.

"Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете", – приводит российское постпредство слова Небензи на заседании Совбеза ООН.

Как отметил Небензя, этой трагедии бы не было, если бы Киев выполнял требования международного гуманитарного права.
"Как не было бы нужды с нашей стороны осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО", - добавил он.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
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В миреВасилий НебензяАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийДнепропетровскУкраинаРоссияООН
 
 
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