https://ria.ru/20230118/nebenzya-1845610167.html

Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя

Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя - РИА Новости, 18.01.2023

Трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева, заявил Небензя

Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T01:08

2023-01-18T01:08

2023-01-18T04:49

в мире

василий небензя

алексей арестович

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ООН, 18 янв – РИА Новости. Трагедия в Днепропетровске, где в результате работы украинской ПВО обрушилась часть дома, не произошла бы, если бы Киев следовал гуманитарному праву, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске разрушился подъезд жилого дома. Алексей Арестович, занимавший до вчерашнего дня должность советника главы офиса Владимира Зеленского 14 января заявил, что причиной трагедии стала работа украинской ПВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание на это высказывание, отметив, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Позднее Арестович отказался от своих слов и подал в отставку. Как отметил Небензя, этой трагедии бы не было, если бы Киев выполнял требования международного гуманитарного права."Как не было бы нужды с нашей стороны осуществлять удары по объекту инфраструктуры, поддерживающему военный потенциал Украины, если бы украинское руководство проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость СВО", - добавил он.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый удар стал ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту.С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20230109/nebenzya-1843781392.html

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в мире, василий небензя, алексей арестович , владимир зеленский, днепропетровск, украина, россия, оон