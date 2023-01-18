https://ria.ru/20230118/nato-1845836854.html

Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил Дуда

Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил Дуда - РИА Новости, 18.01.2023

Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил Дуда

Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:47

2023-01-18T20:47

2023-01-18T21:43

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. "Мы говорили о будущем саммите НАТО в Вильнюсе и сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины, что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал: ребята спасибо, я благодарен, но честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз, мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное членство в НАТО, потому что мы в войне, исходя из 5 статьи Североатлантического договора это невозможно, но мне нужны гарантии для моей страны, мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста поговорите с членами альянса, потому что это нужно нам немедленно", - сказал Дуда, выступление которого транслирует Польское телевидение. По словам Дуды, Зеленский хотел бы получить гарантии от НАТО во время предстоящего вильнюсского саммита. "Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО, это будет реальным успехом НАТО и Украины. Это важно", - привел Дуда слова Зеленского. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как конфронтационный шаг, однако считает не самым вероятным сценарий принятия Украины в альянс. По его мнению, архитектура безопасности и стабильности в регионе должна включать не только гарантии безопасности для Украины, а также для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии, а затем и Белоруссии. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию. На Западе не раз звучали мнения, что еще не время для вступления Украины в НАТО. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

https://ria.ru/20230118/sholts-1845835902.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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