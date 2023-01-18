https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html
Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине
Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине - РИА Новости, 18.01.2023
Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине
НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T18:31
2023-01-18T18:31
2023-01-18T19:30
в мире
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нато
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олаф шольц
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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые "играют в этом вопросе важную роль", при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины."Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.
https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, германия, олаф шольц, украина, евросоюз, давос
В мире, Россия, НАТО, Германия, Олаф Шольц, Украина, Евросоюз, Давос
18:31 18.01.2023 (обновлено: 19:30 18.01.2023)
Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине
Канцлер Германии Шольц призвал не допустить прямого столкновения НАТО с Россией