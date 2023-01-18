https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html

Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине

Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Шольц объяснил, почему Германия не поставляет танки Leopard 2 Украине

НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:31

2023-01-18T18:31

2023-01-18T19:30

в мире

россия

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германия

олаф шольц

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евросоюз

давос

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БЕРЛИН, 18 янв - РИА Новости. НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о том, почему его страна колеблется и не поставляет немецкие танки Leopard 2 Украине.Канцлер напомнил, что Германия находится среди лидеров стран по объему оказания поддержки Украине, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. При этом он подчеркнул, что ФРГ не хочет односторонних шагов, все решения предпринимаются в координации с союзниками, в частности с США, которые "играют в этом вопросе важную роль", при котором необходимо отстоять суверенитет и независимость Украины."Мы будем продолжать это столько, сколько необходимо. В этой связи мы хотели бы подчеркнуть, что украинцы могут на нас рассчитывать. И совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", - сказал Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845772467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, нато, германия, олаф шольц, украина, евросоюз, давос