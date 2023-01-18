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В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html
В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины
В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 18.01.2023
В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины
Государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны и сдерживания, заявил заместитель... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:34
2023-01-18T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны и сдерживания, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ."Мы должны увеличить наши производственные мощности для производства техники и боеприпасов для пополнения наших запасов. Это важно как для Украины, так и для нашей политики сдерживания и обороны", - сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе.По его словам, установленный ранее показатель 2% ВВП на расходы для нужд обороны в странах НАТО должен стать базовым показателем, от которого следует отталкиваться, а не потолком
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в мире, нато, украина, брюссель
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Украина, Брюссель
13:34 18.01.2023 (обновлено: 14:06 18.01.2023)
 
В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ призвал увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны и сдерживания, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ.
"Мы должны увеличить наши производственные мощности для производства техники и боеприпасов для пополнения наших запасов. Это важно как для Украины, так и для нашей политики сдерживания и обороны", - сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе.
По его словам, установленный ранее показатель 2% ВВП на расходы для нужд обороны в странах НАТО должен стать базовым показателем, от которого следует отталкиваться, а не потолком
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