https://ria.ru/20230118/nato-1845710527.html

В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины - РИА Новости, 18.01.2023

В НАТО призвали увеличить производство техники и боеприпасов для Украины

Государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны и сдерживания, заявил заместитель... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:34

2023-01-18T13:34

2023-01-18T14:06

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Государствам НАТО следует увеличить производство техники и боеприпасов как для Украины, так и для собственной обороны и сдерживания, заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ."Мы должны увеличить наши производственные мощности для производства техники и боеприпасов для пополнения наших запасов. Это важно как для Украины, так и для нашей политики сдерживания и обороны", - сказал он на открытии заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе.По его словам, установленный ранее показатель 2% ВВП на расходы для нужд обороны в странах НАТО должен стать базовым показателем, от которого следует отталкиваться, а не потолком

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украина

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в мире, нато, украина, брюссель