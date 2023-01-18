https://ria.ru/20230118/munch-1845676988.html

Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов

Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов - РИА Новости, 18.01.2023

Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов

Sotheby's выставил на торги картину Эдварда Мунка "Танец на пляже", пишет Artnet. Эстимейт лота – 15 – 25 миллионов долларов. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:14

2023-01-18T15:14

2023-01-18T15:14

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Sotheby's выставил на торги картину Эдварда Мунка "Танец на пляже", пишет Artnet. Эстимейт лота – 15 – 25 миллионов долларов. Продажа стала возможной благодаря мировому соглашению о реституции между наследниками друга художника Томаса Ольсена и мецената Курта Глейзера. Предполагается, что вырученные деньги будут разделены между двумя семьями.Произведение заказал в 1906 году Макс Рейнхардт. Оно входит в число 12 полотен, которые должны были располагаться на верхнем уровне его театра. Мунк описывал проект, как захватывающую инсталляция из "изображений современной психики". В 1912 картину купил Глейзер. Он был директором Берлинской государственной художественной библиотеки и биографом художника. Тогда театр Рейнхард уже был отремонтирован, а фриз поделили. Глейзер был вынужден продать работу в 1933 году. Историк искусства был евреем и подвергся преследованиям со стороны нацистов. В 1934 на аукционе в Осло ее купил Олсен, сосед Мунка и судоходный бизнесмен. Картина выставлялась в первом классе одного из его круизных лайнеров. После того, как Британия объявила войну Германии, Олсен прятал свои картины в сарае (barn) в норвежском лесу. Среди произведений были "Танец на пляже" и одна из версий "Крика" Мунка. Судьба "Танца на пляже" напоминает участь еще одного шедевра мастера – "Летнего дня, или Объятий на пляже". Он тоже переходила от Глейзера к Олсену. Это полотно Sotheby's продал в 2021 за 22 миллиона долларов, что не рекорд для картин Мунка. Самая дорогая его работа – вариант "Крика" (1895 год). Она ушла с молотка в 2012 году за 119,9 миллиона долларов. Кстати, когда-то у художника ее тоже купил Томас Олсен.

https://ria.ru/20230111/iskusstvo-1843956986.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдвард мунк, sotheby's , торги, аукцион, искусство