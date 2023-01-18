https://ria.ru/20230118/munch-1845676988.html
Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов
Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов - РИА Новости, 18.01.2023
Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов
Sotheby's выставил на торги картину Эдварда Мунка "Танец на пляже", пишет Artnet. Эстимейт лота – 15 – 25 миллионов долларов. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:14
2023-01-18T15:14
2023-01-18T15:14
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Sotheby's выставил на торги картину Эдварда Мунка "Танец на пляже", пишет Artnet. Эстимейт лота – 15 – 25 миллионов долларов. Продажа стала возможной благодаря мировому соглашению о реституции между наследниками друга художника Томаса Ольсена и мецената Курта Глейзера. Предполагается, что вырученные деньги будут разделены между двумя семьями.Произведение заказал в 1906 году Макс Рейнхардт. Оно входит в число 12 полотен, которые должны были располагаться на верхнем уровне его театра. Мунк описывал проект, как захватывающую инсталляция из "изображений современной психики". В 1912 картину купил Глейзер. Он был директором Берлинской государственной художественной библиотеки и биографом художника. Тогда театр Рейнхард уже был отремонтирован, а фриз поделили. Глейзер был вынужден продать работу в 1933 году. Историк искусства был евреем и подвергся преследованиям со стороны нацистов. В 1934 на аукционе в Осло ее купил Олсен, сосед Мунка и судоходный бизнесмен. Картина выставлялась в первом классе одного из его круизных лайнеров. После того, как Британия объявила войну Германии, Олсен прятал свои картины в сарае (barn) в норвежском лесу. Среди произведений были "Танец на пляже" и одна из версий "Крика" Мунка. Судьба "Танца на пляже" напоминает участь еще одного шедевра мастера – "Летнего дня, или Объятий на пляже". Он тоже переходила от Глейзера к Олсену. Это полотно Sotheby's продал в 2021 за 22 миллиона долларов, что не рекорд для картин Мунка. Самая дорогая его работа – вариант "Крика" (1895 год). Она ушла с молотка в 2012 году за 119,9 миллиона долларов. Кстати, когда-то у художника ее тоже купил Томас Олсен.
https://ria.ru/20230111/iskusstvo-1843956986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдвард мунк, sotheby's , торги, аукцион, искусство
Культура, Новости культуры, Эдвард Мунк, Sotheby's , Торги, Аукцион, Искусство
Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион за 25 миллионов
Спрятанная от нацистов картина Мунка выставлена на аукцион с эстимейтом 15 – 25 миллионов
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Sotheby's выставил на торги картину Эдварда Мунка "Танец на пляже", пишет
Artnet. Эстимейт лота – 15 – 25 миллионов долларов.
Продажа стала возможной благодаря мировому соглашению о реституции между наследниками друга художника Томаса Ольсена и мецената Курта Глейзера. Предполагается, что вырученные деньги будут разделены между двумя семьями.
Произведение заказал в 1906 году Макс Рейнхардт. Оно входит в число 12 полотен, которые должны были располагаться на верхнем уровне его театра. Мунк описывал проект, как захватывающую инсталляция из "изображений современной психики".
В 1912 картину купил Глейзер. Он был директором Берлинской государственной художественной библиотеки и биографом художника. Тогда театр Рейнхард уже был отремонтирован, а фриз поделили.
Глейзер был вынужден продать работу в 1933 году. Историк искусства был евреем и подвергся преследованиям со стороны нацистов.
В 1934 на аукционе в Осло ее купил Олсен, сосед Мунка и судоходный бизнесмен. Картина выставлялась в первом классе одного из его круизных лайнеров.
После того, как Британия объявила войну Германии, Олсен прятал свои картины в сарае (barn) в норвежском лесу. Среди произведений были "Танец на пляже" и одна из версий "Крика" Мунка.
Судьба "Танца на пляже" напоминает участь еще одного шедевра мастера – "Летнего дня, или Объятий на пляже". Он тоже переходила от Глейзера к Олсену. Это полотно Sotheby's продал в 2021 за 22 миллиона долларов, что не рекорд для картин Мунка. Самая дорогая его работа – вариант "Крика" (1895 год). Она ушла
с молотка в 2012 году за 119,9 миллиона долларов. Кстати, когда-то у художника ее тоже купил Томас Олсен.