https://ria.ru/20230118/mrot-1845847388.html
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 18.01.2023
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:06
2023-01-18T22:06
2023-01-18T22:06
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2021 года. В августе 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не был рассмотрен палатой.
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Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Экономика
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей
Госдума отклонила законопроект ЛДПР об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей