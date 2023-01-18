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Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 18.01.2023
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Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 18.01.2023
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T22:06
2023-01-18T22:06
госдума рф
лдпр
общество
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2021 года. В августе 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не был рассмотрен палатой.
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госдума рф, лдпр, общество, экономика
Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Экономика
22:06 18.01.2023
 
Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Госдума отклонила законопроект ЛДПР об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России в Москве
Здание Государственной Думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц.
Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2021 года.
"Предлагается установить МРОТ с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц...", - сообщается в пояснительной записке.
В августе 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не был рассмотрен палатой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 15:57
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
 
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