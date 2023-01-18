https://ria.ru/20230118/mrot-1845847388.html

Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей - РИА Новости, 18.01.2023

Госдума отклонила проект об установлении МРОТ в размере 20 тысяч рублей

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T22:06

2023-01-18T22:06

2023-01-18T22:06

госдума рф

лдпр

общество

экономика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагается установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей в месяц. Законопроект был внесен в Госдуму в августе 2021 года. В августе 2022 года ЛДПР внесла в Госдуму аналогичный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей. Законопроект еще не был рассмотрен палатой.

https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

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