https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html

Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции

Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции - РИА Новости, 18.01.2023

Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции

Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:57

2023-01-18T15:57

2023-01-18T15:57

экономика

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей", у главы государства уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране. Путин в ответ назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Многое, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - заметил Путин. "В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - напомнил он. По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент. "Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин. Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды. "Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20230112/ldpr-1844267781.html

https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html

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экономика, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия