https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции - РИА Новости, 18.01.2023
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:57
2023-01-18T15:57
2023-01-18T15:57
экономика
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_0:200:3022:1899_1920x0_80_0_0_fb30aebb0606442f3bf3669dd07d3571.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей", у главы государства уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране. Путин в ответ назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Многое, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - заметил Путин. "В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - напомнил он. По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент. "Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин. Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды. "Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20230112/ldpr-1844267781.html
https://ria.ru/20230101/yanvar-1841413118.html
https://ria.ru/20230111/mrot-1844195299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/09/1822655398_129:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_cabb6515671cf254eddcf4525acf89eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия
Экономика, Владимир Путин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
Путин заявил, что перед правительством стоит задача индексировать МРОТ выше инфляции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей
", у главы государства уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране.
Путин в ответ назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Многое, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - заметил Путин.
"В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - напомнил он.
По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент.
"Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды.
"Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.