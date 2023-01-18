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Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции - РИА Новости, 18.01.2023
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции
Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:57
2023-01-18T15:57
экономика
владимир путин
концерн пво "алмаз-антей"
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей", у главы государства уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране. Путин в ответ назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Многое, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - заметил Путин. "В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - напомнил он. По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент. "Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин. Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды. "Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.
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экономика, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей", россия
Экономика, Владимир Путин, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Россия
15:57 18.01.2023
 
Путин поставил задачу перед правительством индексировать МРОТ выше инфляции

Путин заявил, что перед правительством стоит задача индексировать МРОТ выше инфляции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Диктовать уровень зарплат предприятиям весьма опасно - это может привести к разбалансировке их экономики, но перед правительством поставлена задача индексировать в этом году МРОТ выше инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи с рабочими "Обуховского завода", входящего в концерн "Алмаз-Антей", у главы государства уточнили, возможно ли на законодательном уровне зафиксировать индексацию заработных плат на уровне официальной инфляции в стране.
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Путин в ответ назвал вопрос благосостояния граждан "одним из самых животрепещущих". Он напомнил, что в рамках исполнения "майских указов" было сделано многое для его решения. "Многое, к сожалению, пока не доведено до того уровня, который планировался. Но мы будем обязательно продолжать работать по этому направлению", - заметил Путин.
"В этой связи правительство уже имеет поручение в январе провести индексацию в бюджетной сфере", - напомнил он.
По словам главы государства, в частном секторе данную проблему решать нужно иначе. "Здесь совсем другая история. Здесь диктовать административным уровень заработных плат весьма опасно. Это может привести к разбалансировке самой экономики предприятий. В конечном итоге, если пойти по этому пути, то предприятие может оказаться нерентабельным. Просто будет закрыто и все. Рабочие места закроются", - сказал президент.
"Здесь нужно в условиях рыночной экономики действовать очень аккуратно. Это совсем не значит, что об этом не нужно думать. Наоборот об этом нужно думать, причем думать постоянно", - подчеркнул Путин.
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Он отметил, что в данной сфере может помочь повышение МРОТ, так как от его уровня зависят другие составляющие в области заработных плат, в том числе в частной сфере. Президент напомнил, что в прошлом году МРОТ повышался дважды.
"Мы, конечно, будем следить за уровнем заработной платы и соотношением между инфляционными процессами, удорожанием продуктов и услуг и уровнем реальных доходов людей. В этом году перед правительством мной поставлена задача индексировать МРОТ больше, чем инфляцию", - заключил глава государства.
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ЭкономикаВладимир ПутинКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Россия
 
 
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