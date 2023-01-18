https://ria.ru/20230118/most-1845643357.html
Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 18.01.2023
Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта
Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:12
2023-01-18T10:12
2023-01-18T10:33
россия
чп на крымском мосту
крымский мост
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."Двадцатого января в 12.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13.00 до 18.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в Telegram-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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10:12 18.01.2023 (обновлено: 10:33 18.01.2023)
Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта
Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта из-за ремонтных работ