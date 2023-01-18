https://ria.ru/20230118/most-1845643357.html

Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта

Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта - РИА Новости, 18.01.2023

Крымский мост 20 января закроют для автотранспорта

Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:12

2023-01-18T10:12

2023-01-18T10:33

россия

чп на крымском мосту

крымский мост

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крымский мост будет закрыт для автотранспорта 20 января с 13.00 до 18.00 мск в связи с ремонтными работами, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ."Двадцатого января в 12.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13.00 до 18.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в Telegram-канале министерства."Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20230114/most-1844829626.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, чп на крымском мосту, крымский мост, общество