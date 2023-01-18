https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845772467.html
Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши
Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2023
Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши
Страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:34
2023-01-18T16:34
2023-01-18T18:11
в мире
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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. Политика спросили, замечают и ценят ли мировые лидеры роль Варшавы в поддержке Киева. Моравецкий ответил положительно, однако добавил, что "есть также что-то такое, как усталость". По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии по этой теме были "на иных уровнях эмоций и участия".Ранее сообщалось, что министры обороны стран Балтии, Польши и Великобритании обсудят в четверг поставки вооружений Украине. На этой встрече они представят новый пакет военной помощи Киеву. Среди прочего в список включили тяжелое вооружение. Ожидается, что очередные пакеты помощи окончательно согласуют 20 января на встрече, которая пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн. Великобритания уже объявила, что направит на Украину танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS90. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.
https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html
https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, матеуш моравецкий, украина, россия, нато, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Украина, Россия, НАТО, Польша
16:34 18.01.2023 (обновлено: 18:11 18.01.2023)
Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши
Премьер Польши Моравецкий заявил, что страны Запада устали от ситуации вокруг Украины
ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости.
Страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения
.
Политика спросили, замечают и ценят ли мировые лидеры роль Варшавы в поддержке Киева. Моравецкий ответил положительно, однако добавил, что "есть также что-то такое, как усталость". По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии по этой теме были "на иных уровнях эмоций и участия".
"Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе, …а Запад несколько устал", — сказал премьер.
Ранее сообщалось, что министры обороны стран Балтии
, Польши и Великобритании
обсудят в четверг поставки вооружений Украине. На этой встрече они представят новый пакет военной помощи Киеву. Среди прочего в список включили тяжелое вооружение.
Ожидается, что очередные пакеты помощи окончательно согласуют 20 января на встрече, которая пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн. Великобритания уже объявила, что направит на Украину танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS90.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.