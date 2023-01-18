https://ria.ru/20230118/moravetskiy-1845772467.html

Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши

Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши - РИА Новости, 18.01.2023

Запад устал помогать Украине, заявил премьер Польши

Страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:34

2023-01-18T16:34

2023-01-18T18:11

в мире

матеуш моравецкий

украина

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нато

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ВАРШАВА, 18 янв — РИА Новости. Страны Запада устали помогать Украине, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения. Политика спросили, замечают и ценят ли мировые лидеры роль Варшавы в поддержке Киева. Моравецкий ответил положительно, однако добавил, что "есть также что-то такое, как усталость". По его словам, еще несколько месяцев назад дискуссии по этой теме были "на иных уровнях эмоций и участия".Ранее сообщалось, что министры обороны стран Балтии, Польши и Великобритании обсудят в четверг поставки вооружений Украине. На этой встрече они представят новый пакет военной помощи Киеву. Среди прочего в список включили тяжелое вооружение. Ожидается, что очередные пакеты помощи окончательно согласуют 20 января на встрече, которая пройдет на военной базе в немецком городе Рамштайн. Великобритания уже объявила, что направит на Украину танки Challenger 2 и самоходные артиллерийские установки AS90. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также говорил, что западные поставки не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20230118/polsha-1845715320.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845460364.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, матеуш моравецкий, украина, россия, нато, польша